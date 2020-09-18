По предварительным данным Укравтопрома, на украинских заводах в августе было изготовлено 121 ед. автотранспортных средств, что в 5,5 раз меньше, чем в том же месяце прошлого года.

О производстве в августе коммерческих автомобилей не отчиталось ни одно предприятие. В то же время выпуск автобусов вырос на 2,5% до 83 шт.

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Наибольшее количество автобусов изготовил Черниговский автозавод – 30 шт. "Черкасский автобус" выпустил 25 шт. "Богдан" сообщил о 16 автобусах. На ЗАЗе изготовили 7 шт. и 5 шт. выпустил Часовоярский автобусный завод.

Всего с начала 2020 года в Украине были изготовлены 2 243 ед. автотранспортных средств, что на 47% меньше, чем за первые восемь месяцев прошлого года.

Легковых автомобилей – 1 821 шт. (-50%);

Коммерческих – 28 шт. (-65%);

Автобусов – 394 шт. (-26%).

При этом имеющиеся в Украине производственные мощности позволяют выпускать в месяц более 30 тыс. ед. автотранспорта.

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