За попередніми даними Укравтопром, на українських заводах в серпні було виготовлено 121 од. автотранспортних засобів, що в 5,5 разів менше, ніж в тому ж місяці минулого року.

Про виробництво в серпні комерційних автомобілів не прозвітувало жодне підприємство. У той же час випуск автобусів зріс на 2,5% до 83 шт.

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Найбільшу кількість автобусів виготовив Чернігівський автозавод – 30 шт. «Черкаський автобус» випустив 25 шт. «Богдан» повідомив про 16 автобусів. На ЗАЗі виробили 7 шт., і 5 шт. випустив Часівоярський автобусний завод.

Всього з початку 2020 року в Україні було виготовлено 2243 од. автотранспортних засобів, що на 47% менше, ніж за перші вісім місяців минулого року.

Легкових автомобілів – 1821 шт. (-50%);

Комерційних – 28 шт. (-65%);

Автобусів – 394 шт. (-26%).

При цьому наявні в Україні виробничі потужності дозволяють випускати в місяць більше 30 тис. од. автотранспорту.

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