В первый летний месяц украинцы приобрели и зарегистрировали 7,3 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает Укравтопром. Таким образом, июньский спрос на новые авто вырос на 12% относительно прошлого года.

Лидерскую позицию на рынке продолжает сохранять за собой Toyota. В июне новые автомобили этой японской марки получили 1259 украинских регистрационных номеров. По сравнению с июнем прошлого года, регистрация новых Тойот увеличилась почти на 70 процентов. На втором месте Renault – 1084 авто этой марки пополнили украинский автопарк. Свой июньский результат Рено улучшила на 61 процент.

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Третью строчку июньского рейтинга заняла KIA, за автомобили своими кошельками проголосовали 535 покупателей, что на 18% больше, чем годом ранее. Четвертая позиция у Nissan – 467 авто (+28% к июню 2018 г.). Замыкает пятерку лидеров месяца Hyundai – 447 авто (+5%).

Всего за шесть месяцев текущего года в Украине свою первую регистрацию прошли чуть более 39,5 тыс. новых легковых авто. Разница с первым полугодием прошлого года составила всего 13 автомобилей в пользу этого года.

Лучший результат в первом полугодии 2019 года продемонстрировала Renault, в активе которой 5719 регистрационных номеров. В сравнении с первыми шестью месяцами прошлого года реализация новых легковых автомобилей этой марки выросла почти в 1,5 раза.

Toyota, спрос на автомобили которой увеличился на 13%, заняла вторую строчку рейтинга с показателем 5646 зарегистрированных машин.

Маркой №3 на украинском рынке стала KIA. С начала года свой выбор на автомобилях этой корейской марки остановили 3320 автомобилистов. Относительно аналогичного периода прошлого года популярность KIA в Украине выросла на 83 процента.

Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам первого полугодия 2019 года стал автомобиль KIA Sportage. В зачете этой модели 2479 новых регистраций.

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