У перший літній місяць українці придбали і зареєстрували 7,3 тис. нових легкових автомобілів, повідомляє Укравтопром. Таким чином, червневий попит на нові авто зріс на 12% відносно минулого року.

Лідерську позицію на ринку продовжує зберігати за собою Toyota. У червні нові автомобілі цієї японської марки отримали 1259 українських реєстраційних номерів. У порівнянні з червнем минулого року, реєстрації нових Тойот збільшилися майже на 70 відсотків. На другому місці Renault – 1084 авто цієї марки поповнили український автопарк. Свій червневий результат Рено поліпшила на 61 відсоток.

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Третю сходинку червневого рейтингу посіла KIA, за автомобілі якої своїми гаманцями проголосували 535 покупців, що на 18% більше, ніж роком раніше. Четверта позиція у Nissan – 467 авто (+28% до червня 2018 р.). Замикає п’ятірку лідерів місяці Hyundai – 447 авто (+5%).

Всього за шість місяців поточного року в Україні свою першу реєстрацію пройшли трохи більше 39,5 тис. нових легкових авто. Різниця з першим півріччям минулого року становила всього 13 автомобілів, на користь цього року.

Кращий результат в першому півріччі 2019 року продемонструвала Renault, в активі якої 5719 реєстраційних номерів. У порівнянні з першими шістьма місяцями минулого року реалізація нових легкових автомобілів цієї марки виросла майже в 1,5 рази.

Toyota, попит на автомобілі якої збільшився на 13%, посіла другий рядок рейтингу з показником 5646 зареєстрованих машин.

Маркою №3 на українському ринку стала KIA. З початку року свій вибір на автомобілях цієї корейської марки зупинили 3320 автомобілістів. Відносно аналогічного періоду минулого року популярність KIA в Україні зросла на 83 відсотки.

Бестселером на українському ринку нових легкових автомобілів за підсумками першого півріччя 2019 року став автомобіль KIA Sportage. У заліку цієї моделі 2479 нових реєстрацій.

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