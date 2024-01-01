Украинский БМП-1ТС получил современную боевую начинку

Точное количество машин по объективным причинам не раскрывается, но это точно не две и не три. О новой технике со ссылкой на пресс-службу "Омеги" в ТГ-канале сообщает специализированный ресурс Militarnyi.

"Это – современное усиление нашей мобильности, огневой мощи и способности выполнять боевые задачи эффективно и уверенно", – отметили в ЦСП "Омега".

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Эксперты "Милитарного" подметили, что БМП-1ТС вместо старой 73-мм пушки получила новый боевой модуль "Копье-Синтез".

Украинский боевой модуль оснащен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, автоматическим гранатометом КБА-117 и отечественным ПТРК "Стугна" при необходимости.

БМП-1ТС со "Списом" на боевых полигонных стрельбах. Фото: ЦСП "Омега"

Модуль собран из отечественных комплектующих и в сотрудничестве с рядом украинских оборонных компаний. Его система управления огнем "Синтез" имеет новый стабилизатор вооружения, комплекс управления вооружением и оптико-электронный модуль с тепловизором.

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Благодаря новой системе точность попадания возрастает. Здесь помогает автоматический захват сопровождения цели и четкая и плавная работа стабилизатора. Таким образом уровень эффективности стрельбы, как с места, так и на ходу и при преодолении водных преград, улучшено.

Также эксперты отмечают, что модернизированные украинские боевые машины пехоты БМП-1ТС были замечены на вооружении в бригаде Нацгвардии "Азов".