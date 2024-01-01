Український БМП-1ТС отримав сучасне бойове начиння

Точна кількість машин з об’єктивних причин не розкривається, але це точно не дві й не три. Про нову техніку з посиланням на пресслужбу "Омеги" в ТГ-каналі повідомляє спеціалізований ресурс Militarnyi.

"Це – сучасне посилення нашої мобільності, вогневої потужності та спроможності виконувати бойові завдання ефективно і впевнено", – наголосили у ЦСП "Омега".

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Експерти "Мілітарного" підмітили, що БМП-1ТС замість старої 73-мм гармати отримала новий бойовий модуль "Спис-Синтез".

Український бойовий модуль оснащений 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, автоматичним гранатометом КБА-117 і вітчизняним ПТРК «Стугна» за потреби.

БМП-1ТС зі "Списом" на бойових полігонних стрільбах. Фото: ЦСП "Омега"

Модуль зібраний з вітчизняних комплектуючих та у співпраці з низкою українських оборонних компаній. Його система управління вогнем "Синтез" має новий стабілізатор озброєння, комплекс управління озброєнням та оптико-електронний модуль з тепловізором.

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Завдяки новій системі точність влучання зростає. Тут допомагає автоматичне захоплення та супроводження цілі й чітка та плавна робота стабілізатора. Таким чином рівень ефективності стрільби, як з місця, так і на ходу та під час подолання водних перешкод, покращено.

Також експерти зазначають, що модернізовані українські бойові машини піхоти БМП-1ТС були помічені на озброєнні у бригаді Нацгвардії "Азов".