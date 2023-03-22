За компьютерный рисунок в 3-D художник хочет всего 50 долларов.

Украинский дизайнер Роман Прядко, рисующий отечественные классические автомобили на современный лад, решил продать одну из своих работ. Речь идет о 3-D модели рисунка ZAZ-newERA. Это измененный в стиле новых моделей Mini или Fiat 500 легендарный украинский горбатый ЗАЗ-965.

У ZAZ-newERA остались главные особенности кузова первого "Запорожца" – форма кузова, силуэт, надпись "Запорожец" на радиаторе, даже вентиляционные решетки на заднем крыле. Более современными стали фары, появились противотуманки (или дневные ходовые огни), задние фонари, молдинг и т.д.

Прядко продает компьютерную визуализацию модели с использованием материалов в формате файлов Keyshot. За нее на платформах CGtrader да Turbosqid он выставил цену в 50 долларов США.

Раньше другой дизайнер нарисовал свою версию "современного Запорожца"

Покупатель сможет использовать эти изображения в различных цифровых приложениях, рекламе, соцсетях, постерах, играх и т.д. 3-D модель можно вращать на 360 градусов, сделать ее динамичной. Впрочем, продается только изображение экстерьера, а салона не видно в затемненных окнах этого компьютерного рисунка.