За комп'ютерний малюнок у 3-D художник хоче всього 50 доларів.

Український дизайнер Роман Прядко, який малює вітчизняні класичні автомобілі на сучасний лад, вирішив продати одну зі своїх робіт. Мова йде про 3-D модель малюнка ZAZ-newERA. Це змінений в стилі нових моделей Mini чи Fiat 500 легендарний український “горбатий” ЗАЗ-965.

У ZAZ-newERA залишились головні особливості кузова першого “Запорожця” – форма кузова, силует, напис “Запорожець” на радіаторі, навіть вентиляційні решітки на задньому крилі. Натомість більш сучасними стали фари, з’явились протитуманки (чи денні ходові вогні), задні ліхтарі, молдинг тощо.

Прядко продає комп’ютерну візуалізацію моделі з використанням матеріалів у форматі файлів Keyshot. За неї на платформах CGtrader та Turbosqid він виставив ціну 50 доларів США.

Раніше інший дизайнер намалював свою версію “сучасного Запорожця”

Покупець зможе використовувати ці зображення у різноманітних цифрових застосунках, рекламі, соцмережах, постерах, іграх тощо. 3-D модель можна обертати на 360 градусів, зробити її динамічною. Втім, продається лише зображення екстер’єру, а от салону не видно у затемнених вікнах цього комп’ютерного малюнку.