Украинский разработчик военной техники показал сверхсовременный концепт БМП

Информации о потенциальном новичке мало. Разработчик изложил все в 12 словах одного предложения и закрыл тему. Но и там ничего нового не сообщено, за исключением названия этой машины.

Конечно, специалисты хорошо поморочатся над расшифровкой этого предложения и поймут, что определенные наработки в Inguar Defence есть: "Inguar-3 тоже был не более, чем просто рендером. Иллюстрацией. Как насчет Inguar-7?".

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Все остальное – предположения и догадки. Понятно, что БМП имеет гусеничный ход. Верхнюю часть гусениц и катков с обеих сторон прикрывают откидные фартуки.

Что касается дизайна корпуса бронированной капсулы, то разработчикам Inguar Defence следует отдать должное – новое слово в конструкторской школе строительства боевых машин пехоты. Особенно во фронтальной части БМП. Получилось стильно и практично.

БМП Inguar-7 с роботизированным боевым модулем в составе пушки и ПРК. Фото: Inguar Defence

Что касается боевой надстройки, то здесь в башне угадывается автоматическая пушка с дулом не менее 30 мм. Точно классифицировать размер не смогли даже эксперты профильного сайта Militarnyi, указав, что это "вероятно, 30-мм".

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Предположение они высказали и по многоканальному тепловизионному прицелу, установленного в защитную конструкцию. Однако относительно украинского противотанкового ракетного комплекса высказались конкретно – "Стугна-П" компании "Луч".