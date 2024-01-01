Український розробник військової техніки показав надсучасний концепт БМП

Інформації про потенційного новачка обмаль. Розробник виклав все у 12 словах одного речення і закрив тему. Але й там нічого нового не повідомлено, за винятком назви цієї машини.

Звісно, фахівці добре поморочаться над розшифровкою цього реченням й зрозуміють, що певні напрацювання в Inguar Defence є: "Inguar-3 теж був не більше, ніж просто рендером. Ілюстрацією. Як щодо Inguar-7?".

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Все решта – припущення й здогадки. Зрозуміло, що БМП має гусеничний хід. Верхню частину гусениць та катків з обох сторін прикривають відкидні фартухи.

Щодо дизайну корпусу броньованої капсули, то тут розробникам Inguar Defence слід віддати належне – нове слово в конструкторській школі будування бойових машин піхоти. Особливо щодо фронтальної частини БМП. Вийшло стильно й практично.

БМП Inguar-7 з роботизованим бойовим модулем у складі гармати й ПРК. Фото: Inguar Defence

Щодо бойової надбудови, то тут у башті вгадується автоматична гармата з дулом щонайменше 30 мм. Точно класифікувати розмір не змогли навіть експерти профільного сайту Militarnyi, вказавши, що це "ймовірно, 30-мм".

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Припущення вони висловили й щодо багатоканального тепловізійного прицілу, встановленого у захисну конструкцію. Однак щодо українського протитанкового ракетного комплексу висловилися конкретно – "Стугна-П" компанії "Луч".