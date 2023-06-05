Для украинских беженцев в Германии будут введены техосмотр их автомобилей, которые находятся в стране более года.

Проверка исправности будет проходить по упрощенной процедуре. Об этом договорились министерства транспорта земель Германии.

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Украинские автомобили будут проверяться на безопасность для участников дорожного движения и соблюдение норм вредных выбросов в атмосферу. Но транспортные транспортные средства не будут проверять на соответствие техническим требованиям, действующим в Германии и ЕС, потому что машины и дальше будут состоять на учете в Украине, сообщили в минтрансе земли Северный Рейн-Вестфалия.

До сих пор получение сертификатов соответствия техническим нормам ЕС для украинцев составило большую проблему и могло стоить сотни евро. Для некоторых автомобилей, ввезенных из США, такая сертификация практически невозможна.

Министерства транспорта федеральных земель завершают согласование правил, по которым автомобили украинцев с временной защитой смогут находиться в стране без регистрации более года (с даты пересечения границы транспортного средства). Окончательный текст должен быть принят 9 июня.

Правила вступят в силу после того, как федеральные земли будут отдельно приняты и обнародованы документом. В то же время утратят силу отдельные временные правила в землях, по которым украинские автомобили не нуждаются в регистрации и техосмотре на определенный срок.

Кстати в Чехии приняли закон о регистрации украинских автомобилей

Новые правила для автомобилей из Украины предусматривают продление до 1 апреля 2024 г. льготного периода без регистрации (получение немецких номеров) через год пребывания в Германии.

В дальнейшем украинцам, чтобы ездить на автомобилях с украинскими номерами без немецкой автогражданки и без уплаты транспортного сбора, нужно получить в органах учета авто (Zulassungsstelle) по месту жительства разрешение на исключение из правила об обязательном учете авто в Германии, прописанного в §20 соответствующей постановления (Ausnahmegenehmigung). Такое разрешение предоставит, если кроме справки о техосмотре, выданной уполномоченными компаниями (например, TÜV или DEKRA), водитель будет иметь автогражданку для путешествующих за границу (Grenzversicherung).