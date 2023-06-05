Для українських біженців у Німеччині запровадять техогляд їхніх автомобілів, які знаходяться у країні понад рік.

Перевірка справності відбуватиметься за спрощеною процедурою. Про це домовилися міністерства транспорту земель Німеччини.

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Українські автомобілі перевірятимуть на безпечність для учасників дорожнього руху та дотримання норм шкідливих викидів в атмосферу. Але транспортні засоби не перевірятимуть на відповідність технічним вимогам, які діють у Німеччині і ЄС, бо машини й надалі перебуватимуть на обліку в Україні, повідомили виданню у мінтрансі землі Північний Рейн-Вестфалія.

Досі отримання сертифікатів відповідності технічним нормам ЄС для українців становило велику проблему і могло коштувати сотні євро. Для деяких автомобілів, ввезених зі США, така сертифікація фактично неможлива.

Міністерства транспорту федеральних земель завершують погодження правил, за якими автомобілі українців із тимчасовим захистом зможуть перебувати у країні без реєстрації понад рік (з дати перетину кордону транспортного засобу). Остаточний текст має бути ухвалений 9 червня.

Правила набудуть чинності після того, як федеральні землі окремо ухвалять і оприлюднять документ. Водночас втратять чинність окремі тимчасові правила у землях, за якими українські автомобілі не потребують реєстрації та техогляду на певний строк.

Нові правила для автомобілів з України передбачають продовження до 1 квітня 2024 року пільгового періоду без реєстрації (отримання німецьких номерів) через рік перебування у Німеччині.

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Надалі українцям, щоб їздити на автомобілях з українськими номерами без німецької автоцивілки і без сплати транспортного збору, треба отримати в органах обліку авто (Zulassungsstelle) за місцем проживання дозвіл на виняток з правила щодо обов'язкового обліку авто у Німеччині, прописаного у §20 відповідної постанови (Ausnahmegenehmigung). Такий дозвіл нададуть, якщо крім довідки про техогляд, виданої уповноваженими компаніями (наприклад, TÜV або DEKRA), водій матиме автоцивілку для тих, хто подорожує за кордон (Grenzversicherung).