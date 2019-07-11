Жилеты должны быть выданы ученикам 1-4 классов.

"С первого сентября в Украине вводится правило для детей 1-4 классов носить в темное время суток специальные светоотражающие жилеты, чтобы быть заметными для водителей и участников дорожного движения", – сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он напомнил, что решение принято весной – во время проведения всеукраинского Координационного совещания по вопросам безопасности дорожного движения. Во время заседания вопрос безопасности детей, как участников дорожного движения, было одним из главных. Образец специальной одежды для детей уже подготовлен. Глава Правительства продемонстрировал жилет мамам и папам, которые собрались в Киеве обсудить вопросы правительственной инициативы "Чужих детей не бывает".

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"С 1 сентября, 1-4 классы, все ученики должны быть с спецжилетами, которые дадут возможность ребенку быть заметным в темное время суток, – сказал Владимир Гройсман. – Надо создать систему защиты детей. Вопрос безопасности на дорогах здесь имеет важнейшее значение".

Жилеты будут индивидуальными и бесплатными.

Напомним, сколько правительство потратило на эти жилеты.