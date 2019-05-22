Такая ответственность предусмотрена водителю при ДТП, если ребенок пострадал.

В отличие от европейских стран, в Украине не уделяется должного внимания вопросу правильной перевозки детей. Даже полицейские редко обращают внимание водителям.

Часто детей, независимо от возраста и роста, пристегивают обычными ремнями безопасности как и взрослых. Однако следует учесть, что ремни безопасности без применения специальных автокресел рассчитаны для взрослых, и ребенок может запросто выскользнуть из-под них на неприспособленном месте.

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Вместе с тем, правилами безопасности предусмотрено требование относительно пребывания ремня безопасности в районе ключицы. При перевозке ребенка без автокресла ремень находится возле шеи ребенка, что также повышает риск травмирования при ДТП. Учитывая это, некоторые родители практикуют подкладывать под ребенка подушку, а затем пристегивают его ремнем безопасности. Однако такая самодеятельность также может лишь осложнить ситуацию при ДТП.

Правилами дорожного движения запрещено перевозить детей ростом менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста без автокресла.

На сегодня размер штрафа за перевозку детей без специальных кресел составляет всего 51 грн. Рассматривается вопрос об увеличении этого штрафа до 510 грн. Однако, следует учесть, что такую ответственность водитель понесет лишь в том случае, если больше ничего не произойдет.

В случае дорожно-транспортного происшествия с соответствующими последствиями, за неиспользование автокресла при перевозке ребенка на водителя может быть наложен штраф уже по статье 286 УКУ в размере от 2400 грн. до 8500 грн. или в виде ограничения свободы на срок до 8-ми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет. Поэтому рисковать не стоит!

Автокресло обязательно нужно подбирать под возраст и рост ребенка и заменять, когда эти параметры изменяются.

Перевозить детей, рост которых менее 145 см или в возрасте до 12-ти лет нужно лишь в автокресле. Также безопаснее перевозить ребенка на задних местах, поскольку переднее сиденье потенциально опаснее, чем задние.

Напомним, какие штрафы предусмотрены за нарушение ПДД.