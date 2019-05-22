Така відповідальність передбачена водію при ДТП, якщо дитина постраждала.

На відміну від європейських країн, в Україні не приділяється належної уваги питанню правильного перевезення дітей. Навіть поліцейські рідко звертають увагу водіям.

Часто дітей, незалежно від віку і росту, пристібають звичайними ременями безпеки як і дорослих. Проте слід врахувати, що ремені безпеки без застосування спеціальних автокрісел розраховані для дорослих і дитина може запросто вислизнути з-під них на непристосованому місці.

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Водночас, правилами безпеки передбачено вимогу щодо перебування ременя безпеки в районі ключиці. При перевезенні дитини без автокрісла ремінь знаходиться в біля шиї дитини, що підвищує також ризик травмування при ДТП. Зважаючи на це, деякі батьки практикують підкладати під дитину подушку, а потім пристібають її ременем безпеки. Проте така самодіяльність також може лише ускладнити ситуацію при ДТП.

Правилами дорожнього руху заборонено перевозити дітей з ростом менше 145 см або дітей, що не досягли 12-річного віку без автокрісла.

На сьогодні розмір штрафу за перевезення дітей без спеціальних крісел складає всього 51 грн. Розглядається питання про збільшення цього штрафу до 510 грн. Проте, слід врахувати, що таку відповідальність водій понесе лише у випадку, якщо більше нічого не станеться.

У випадку дорожньо-транспортної пригоди з відповідними наслідками, за невикористання автокрісла при перевезенні дитини на водія може бути накладено штраф вже за статтею 286 ККУ у розмірі від 2400 грн. до 8500 грн. або у вигляді обмеження волі на строк до 8-ми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років. Тому ризикувати не варто!

Автокрісло обов’язково потрібно підбирати під вік і ріст дитини та замінювати, коли ці параметри змінюються.

Перевозити дітей, ріст яких менше 145 см або віком до 12-ти років потрібно лише в автокріслі. Також безпечніше перевозити дитину на задніх місцях, оскільки переднє сидіння потенційно небезпечніше, ніж задні.

Нагадаємо, які штрафи передбачені за порушення ПДР.