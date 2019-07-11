Жилети мають буди видані учням 1-4 класів.

"З першого вересня в Україні вводиться правило для дітей 1-4 класів носити в темну пору доби спеціальні світловідбивні жилети, аби бути помітними для водіїв і учасників дорожнього руху", - повідомив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Він нагадав, що рішення ухвалено навесні – під час проведення всеукраїнської Координаційної наради з питань безпеки дорожнього руху. І під час засідання питання безпеки дітей, як учасників дорожнього руху, було одним з головних. Зразок спеціального одягу для дітей вже підготовлено. Глава Уряду продемонстрував жилет мамам і татам, які зібралися у Києві обговорити питання перебігу урядової ініціативи "Чужих дітей не буває".

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"З 1 вересня, 1-4 класи, всі учні мають бути із спецжилетами, які дадуть можливість дитині бути помітною в темну пору доби, – сказав Володимир Гройсман. – Треба створити систему захисту дітей. Питання безпеки на дорогах тут має надважливе значення".

Жилети будуть індивідуальними і безкоштовними.

Нагадаємо, скільки уряд витратив на ці жилети.