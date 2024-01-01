Украинско-польская граница разблокирована: решение суда

История нынешнего блокирования границы имеет интересный ход. Как известно, 8 мая войт гмины запретил протест перед границей.

По сообщению kurierlubelski.pl и других источников, организаторы блокировки во главе с Рафалом Меклером подали жалобу в Окружной суд. Там решение главы Дорогуска отменили, дав разрешение на протестные действия, мол, это реализация права на демонстрацию.

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Следует отдать должное руководителю упомянутой общины Войцеху Саве. Он обжаловал решение Окружного суда в Апелляционном суде.

К чему стремился мэр Дорогуска:

на прошлой неделе мэр гмины Дорогуск Войцех Сава издал решение, запрещающее сбор перевозчиков в районе города Окопы на национальной дороге № 12, ведущей к пограничному переходу с Украиной;

мэр отметил, что это место входит в перечень объектов критической инфраструктуры, и очереди грузовиков, образующиеся, могут повлиять на безопасность жителей, а также на потери компаний и таможенных органов;

протест должен был длиться четыре месяца и завершиться только в середине сентября.

В ходе рассмотрения дела по существу Апелляционный суд вынес решение, которым оставил в силе решение мэра о запрете протеста, мотивируя его тем, что:

“такой протест является не реализацией права на демонстрацию, а блокированием международной торговли”.

"Такие действия нельзя рассматривать как коллективное проявление общей позиции по вопросам государственного значения, подлежащих законодательной правовой защите, а как намерение блокировать любой трансграничный обмен между Украиной и Польшей, а в более широком аспекте общего рынка – странами Европейского Союза", – написал мэр Дорохуска Войцех Сава.

Поэтому Апелляционный суд поддержал решение мэра запретить протест перевозчиков в Дорохуске, согласившись с приведенным им в первоначальном решении обоснованием. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Это означает, что организаторы митинга должны немедленно прекратить акцию протеста.

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"Ждем официальной информации. Если мы его получим, то, конечно, выполним решение суда, потому что действуем в рамках закона", – сказал во вторник организатор протеста Рафал Меклер.

По информации польских таможенников, в 23:00 час. 13 мая прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Пункты пропуска с обеих сторон границы работают в штатном режиме.