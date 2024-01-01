Українсько-польський кордон розблоковано: рішення суду

Історія нинішнього блокування кордону має цікавий перебіг. Як відомо, 8 травня війт ґміни заборонив протест перед кордоном.

За повідомленням kurierlubelski.pl та інших джерел, організатори блокування на чолі з Рафалом Меклером подали скаргу до Окружного суду. Там рішення глави Дорогуська скасували, давши дозвіл на протестні дії, мовляв, це є реалізація права на демонстрацію.

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Слід віддати належне керівнику згаданої громади Войцеху Саві. Він оскаржив рішення Окружного суду в Апеляційному суді.

Чого прагнув мер Дорогуська:

минулого тижня мер гміни Дорогуськ Войцех Сава видав рішення, що забороняє збір перевізників у районі міста Окопи на національній дорозі № 12, що веде до прикордонного переходу з Україною;

мер наголосив, що це місце входить до переліку об'єктів критичної інфраструктури, і черги вантажівок, що утворюються, можуть вплинути на безпеку мешканців, а також на втрати компаній та митних органів;

протест мав тривати чотири місяці і завершитися лише в середині вересня.

У ході розгляду справи по суті Апеляційний суд виніс рішення, яким залишив у силі рішення мера про заборону протесту, мотивуючи його тим, що:

“такий протест є не реалізацією права на демонстрацію, а блокуванням міжнародної торгівлі”.

"Такі дії не можна розглядати як колективний прояв спільної позиції з питань державного значення, що підлягають законодавчому правовому захисту, а як намір блокувати будь-який транскордонний обмін між Україною та Польщею, а в ширшому аспекті спільного ринку – країнами Європейського Союзу", – написав мер Дорохуська Войцех Сава.

Отож Апеляційний суд підтримав рішення мера заборонити протест перевізників у Дорохуську, погодившись з наведеним ним у початковому рішенні обґрунтуванням. Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає. Це означає, що організатори мітингу мають негайно припинити акцію протесту.

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"Чекаємо на офіційну інформацію. Якщо ми його отримаємо, то, звичайно, виконаємо рішення суду, бо діємо в рамках закону", – сказав у вівторок організатор протесту Рафал Меклер.

За інформацією польських митників, о 23:00 год. 13 травня припинено страйк та розблоковано пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Пункти пропуску з обох сторін кордону працюють в штатному режимі.