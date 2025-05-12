Польські перевізники збираються перекрити важливий пункт пропуску з Україною

Інформацію про це нашим прикордонникам надіслали колеги з Прикордонної варти Республіки Польща. Вони повідомляють про пожвавлені дії польських перевізників на підступах до пункту пропуску "Дорогуськ", що навпроти українського МАПП "Ягодин".

Тиждень тому редакція Авто24 прогнозувала подібні дії на кордоні й сьогодні це підтверджується відповідними вчинками у польській прикордонній смузі. Прикордонники Польщі повідомили, що через такі обмеження, "пропуск вантажних транспортних засобів буде здійснюватися з періодичністю один автомобіль на годину на в'їзд та один – на виїзд".

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При цьому автобуси та вантажівки, які переміщують гуманітарну допомогу, перетинатимуть кордон безперешкодно. Як раніше йшлося у згаданій публікації, дії польських перевізників можуть тривати впродовж 4 місяців.

Щоправда, станом на зараз рух вантажних автомобілів здійснюється без змін, однак Асоціація Автомобільних перевізників України (АсМАП України) вже порекомендувала водіям врахувати інформацію про ймовірну блокаду цього міжнародного автомобільного пункту пропуску й обирати кращі шляхи перетину кордону з Польщею.

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З інших польських джерел вже достеменно стало відомо про блокування кордону. Рейтинговий ресурс radio.lublin.pl вже на підставі своїх джерел повідомив, що сьогодні (12.05.2025 р.) на прикордонному переході в Дорохуську розпочинається протест перевізників, оскільки районний суд у Любліні скасував заборону на проведення зібрань, видану мером гміни Дорогуськ Войцехом Савою. Блокування прикордонного переходу в Дорохуську орієнтовно розпочнеться до кінця робочого дня 12.05.2025.