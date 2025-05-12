Польские перевозчики собираются перекрыть важный пункт пропуска с Украиной (обновлено)

Информацию об этом нашим пограничникам прислали коллеги из Пограничной стражи Республики Польша. Они сообщают об оживленных действиях польских перевозчиков на подступах к пункту пропуска "Дорогуск", что напротив украинского МАПП "Ягодин".

Неделю назад редакция Авто24 прогнозировала подобные действия на границе и сегодня это подтверждается соответствующими действиями в польской пограничной полосе. Пограничники Польши сообщили, что из-за таких ограничений, "пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один – на выезд".

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При этом автобусы и грузовики, которые перемещают гуманитарную помощь, будут пересекать границу беспрепятственно. Как ранее говорилось в упомянутой публикации, действия польских перевозчиков могут продолжаться в течение 4 месяцев.

Правда, по состоянию на сейчас движение грузовых автомобилей осуществляется без изменений, однако Ассоциация Автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП Украины) уже порекомендовала водителям учесть информацию о возможной блокаде этого международного автомобильного пункта пропуска и выбирать лучшие пути пересечения границы с Польшей.

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Из других польских источников уже точно стало известно о блокировании границы. Рейтинговый ресурс radio.lublin.pl уже на основании своих источников сообщил, что сегодня (12.05.2025 г.) на пограничном переходе в Дорохуске начинается протест перевозчиков, поскольку районный суд в Люблине отменил запрет на проведение собраний, выданный мэром гмины Дорогуск Войцехом Савой. Блокировка пограничного перехода в Дорохуске ориентировочно начнется до конца рабочего дня 12.05.2025.

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Прогнозы сбылись: 12 мая в 16:00 польские автоперевозчики приступили к блокированию международного пункта пропуска "Ягодин-Дорогусь".

И хотя пропуск автобусов и грузовиков гуманитарной помощью, цистерн с топливом на въезд в Украину осуществляется в штатном режиме и без задержек, остальные фуры с грузами разной номенклатуры становятся в очередь – один автомобиль в час на въезд и один – на выезд.

Основные требования организаторов протеста:

привлечение внимания к ситуации, сложившейся в сфере транспортных перевозок на территории Польши;

возврат разрешений на осуществление международных транспортных перевозок украинскими перевозчиками на въезд в Польшу.

О сроках протеста еще ничего не озвучено.