Только один украинский производитель бронетехники за месяц поставил в армию 402 броневика

ФОТО: УкрАрмоТех|
Вскоре в войска пойдет новая версия бронемашины под названием Gyurza-03, которая недавно прошла кодификационные испытания
В последний месяц года УкрАрмоТех поставил в ВСУ 402 машины. Об этом UAT рассказал на своей ФБ-странице.
Из перечня видно, что колесная бронированная техника вышла на пик популярности. Финиш года изобиловал запросами на броневики и компания их успешно выполняла.
Что изготовили и передали в декабре:
- 16 легкобронированных машин-пикапов UAT-TISA;
- 24 бронированные машины UAT-FOX;
- 30 бронированных боевых автомобилей нового поколения Gyurza-02;
- 333 бронированных боевых автомобилей Gyurza-01.
Армия в ожидании новых машин
Впереди новые версии машин. В декабре производитель совместно с Минобороны провел кодификационные испытания новых образцов техники – бронепикапа GYURZA-03 и военного внедорожника DESNA. Государственные экзамены сданы успешно.
Вскоре украинское войско получит новые качественные многофункциональные машины. Но и предыдущие версии "Гюрзы" моделей -01 и -02 также популярности не теряют.