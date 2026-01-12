Укр
Ру

Только один украинский производитель бронетехники за месяц поставил в армию 402 броневика

Отечественный производитель колесной бронетехники УкрАрмоТех сегодня в обед разместил отчет о результатах работы в декабре. Месячный зачет по количеству поставок в подразделения Сил обороны впечатляет.
В последний месяц 2025 года УкрАрмоТех отправил в войска 402 броневика - Auto24

ФОТО: УкрАрмоТех|

Вскоре в войска пойдет новая версия бронемашины под названием Gyurza-03, которая недавно прошла кодификационные испытания

Валентин Ожго
logo12 января, 18:30
logo0
logo0 мин

В последний месяц года УкрАрмоТех поставил в ВСУ 402 машины. Об этом UAT рассказал на своей ФБ-странице.

Из перечня видно, что колесная бронированная техника вышла на пик популярности. Финиш года изобиловал запросами на броневики и компания их успешно выполняла.

Читайте также "АвтоКрАЗ" на днях "засветился" с бронемашиной "Десна"

Что изготовили и передали в декабре:

  • 16 легкобронированных машин-пикапов UAT-TISA;
  • 24 бронированные машины UAT-FOX;
  • 30 бронированных боевых автомобилей нового поколения Gyurza-02;
  • 333 бронированных боевых автомобилей Gyurza-01.

Читайте также Украинский внедорожник DESNA: попытка замены американскому HMMWV

Армия в ожидании новых машин

Впереди новые версии машин. В декабре производитель совместно с Минобороны провел кодификационные испытания новых образцов техники – бронепикапа GYURZA-03 и военного внедорожника DESNA. Государственные экзамены сданы успешно.

Вскоре украинское войско получит новые качественные многофункциональные машины. Но и предыдущие версии "Гюрзы" моделей -01 и -02 также популярности не теряют.

#Новости #Фото #Автособытие #Военная техника #Видео