"АвтоКрАЗ" на днях "засветился" с бронемашиной "Десна"

Правда, к разработкам КБ всемирно известного автопроизводителя тяжелого автомобилестроения машина никакого отношения не имеет, поскольку его зоной испытания воспользовался ведущий отечественный производитель бронированной техники УкрАрмоТех.

Как говорится на ФБ-странице УАТ, компания УкрАрмоТех вошла в активную фазу кодификации сразу двух новых бронемашин – дебютной Desna и усовершенствованной версии семейства Gyurza, уже третьей по счету модели.

Бронированные боевые машины обеспечивают:

противотанковую, противоминную и противоосколочную защиту;

защиту от дронов и кумулятивных (осколочно-фугасных) противотанковых снарядов;

повышенную устойчивость и надежность в сложных условиях на передовой;

активную функциональность в режимах наблюдения, разведки и боя

На переднем плане дебютная версия бронемашины Gyurza-03, а за ней – "Десна". Фото: УкрАрмоТех

Разработчики "Гюрзы" отошли от классики

Новая версия стала ответом на потребности военных по безопасной перевозке боеприпасов. Менеджеры компании отмечают, что практически все образцы бронетехники различных производителей, в том числе и их тактические транспортно-боевые машины Gyurza-01 и Gyurza-02 (см. видео внизу), имеют общий недостаток – десант и боекомплект в одной капсуле.

Обычно такая техника рассчитана на перевозку личного состава, снаряжения, запасов и, конечно, боеприпасов в десантном отсеке. Практика показала, что это довольно опасно. Поэтому в версии Gyurza-03 конструкторы это учли и на запрос армейцев сделали полностью закрытую кабину-капсулу на 5 человек.

Десант и боекомплект теперь отдельно

Для такого исполнения сделали отдельный грузовой отсек под перевозку боеприпасов, отделив его от бронированной капсулы с людьми. Стало удобно, безопасно.

Учтен опыт предыдущих версий “Гюрзы” и пожелания армейцев – те подсказали, а производственники – смастерили. Фото: УкрАрмоТех

Здесь следует добавить, что заложенная еще в конструкцию "двойки" модульная схема позволяет размещать на платформе Gyurza-03 различные типы оборудования массой до 3 тонн. В частности компоновать машины радиационной разведки, комплексы ПВО, РЛС, артиллерийские системы.

Однако основная миссия новой "Гюрзы" осталась неизменной - безопасная перевозка личного состава, грузов, боеприпасов и легкой артиллерии.

Ее "приписали" в пустующую размерную нишу

На тактическую "Десну" запроса от армейцев не было, но конструкторы компании заметили потребность ВСУ в многоцелевой машине повышенной проходимости массой до 8 тонн. Эта ниша в автопарке ВСУ практически остается пустой.

Несмотря на то, что в Украине уже было несколько попыток разработать единый армейский внедорожник такой размерной группы, проекты которых так и не были доведены до массового производства, УкрАрмоТех взялся за такую разработку.

"Десна" не очень высокая, но широкая, что в складках местности и даже на равнине делает ее менее заметной. Фото: УкрАрмоТех

Унификация с другими серийными машинами

Это будет новый образец украинского полноприводного многоцелевого автомобиля в сегменте бронетехники до 8 тонн. Автоматическая коробка передач и двигатель – надежные, ремонтопригодные решения, которые применяются и в других наших серийных машинах.

"Мы разработали образец, который, по нашим оценкам, имеет необходимый уровень защиты, эргономичности и функциональности и должен вписаться в линейку серийных бронемашин для наших военных. В ходе разработки наши конструкторы учитывали лучшие образцы от ведущих производителей, которые применяются в армиях многих стран, а также на те изделия, которые использует на поле боя враг – для полноты оценок и выводов", – отмечают менеджеры компании.

Для задач логистики, боя и эвакуации

В своем исполнении "Десна" повторяет модульную конструкцию "Гюрза"-пикап. Таким образом на этой платформе можно собирать командные или медицинские машины и другие специализированные надстройки.

Новый тактический бронеавтомобиль Desna для нужд военных благодаря модульной схеме будет универсальным по назначению. Фото: УкрАрмоТех

Версия пикапа с задним грузовым отсеком предусматривает как закрытый, так и открытый кузов. Обе машины имеют оптимальное распределение веса по осям, что обеспечит надежное передвижение даже в сложном ландшафте.

Где проводились испытания

На отдельных размещенных фотографиях показаны моменты тестирования бронированных машин в экстремальных условиях. В деталях окружающей среды угадываются мощные атрибуты полигона на территории ХК "АвтоКрАЗ", что в городе в Кременчуге.

Именно там размещена единственная в Украине зона испытания, которую автозавод в свое время сделал для тестирования своих машин тяжелого класса. Он построен по самым строгим мировым стандартам. Аналогичные полигоны имеют все семь европейских производителей грузовых автомобилей.

Такую "горку" для испытания техники в Украине имеет только ХК "АвтоКрАЗ", на которой автору этих строк в ходе тестов тяжелых машин не раз перехватывало дыхание от экстрима. Фото: УкрАрмоТех

Видно, УкрАрмоТех использовал эту базу для полного тестирования своих машин в процедуре кодификации, поскольку лучшего места для самых требовательных условий испытания машин, в т.ч. экстремальных, в Украине не найти.