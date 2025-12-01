"АвтоКрАЗ" днями "засвітився" з бронемашиною "Десна"

Щоправда, до розробок КБ всесвітньовідомого автовиробника важкого автомобілебудування машина жодного відношення немає, оскільки його зоною випробування скористався провідний вітчизняний виробник броньованої техніки УкрАрмоТех.

Як йдеться на ФБ-сторінці УАТ, компанія УкрАрмоТех увійшла в активну фазу кодифікації відразу двох нових бронемашин – дебютної Desna та удосконаленої версії сімейства Gyurza, уже третьої за відліком моделі.

Броньовані бойові машини забезпечують:

протитанковий, протимінний та протиосколковий захист;

захист від дронів та кумулятивних (осколково-фугасних) протитанкових снарядів;

підвищену стійкість та надійність у складних умовах на передовій;

активну функціональність у режимах спостереження, розвідки та бою

На передньому плані дебютна версія бронемашини Gyurza-03, а за нею – "Десна". Фото: УкрАрмоТех

Розробники "Гюрзи" відійшли від класики

Нова версія стала відповіддю на потреби військових щодо безпечного перевезення боєприпасів. Менеджери компанії зазначають, що практично усі зразки бронетехніки різних виробників, у тому числі і їх тактичні транспортно-бойові машини Gyurza-01 та Gyurza-02 (див. відео внизу), мають спільний недолік – десант і боєкомплект в одній капсулі.

Зазвичай така техніка розрахована на перевезення особового складу, спорядження, запасів і, звісно, боєприпасів в десантному відсіку. Практика показала, що це доволі небезпечно. Отож у версії Gyurza-03 конструктори це врахували й на запит армійців зробили повністю закриту кабіну-капсулу на 5 осіб.

Десант і боєкомплект тепер окремо

Для такого виконання зробили окремий вантажний відсік під перевезення боєприпасів, відділивши його від броньованої капсули з людьми. Стало зручно, безпечно.

Враховано досвід попередніх версій “Гюрзи” та побажання армійців – ті підказали, а виробничники – змайстрували. Фото: УкрАрмоТех

Тут слід додати, що закладена ще у конструкцію "двійки" модульна схема дозволяє розміщувати на платформі Gyurza-03 різні типи обладнання масою до 3 тонн. Зокрема компонувати машини радіаційної розвідки, комплекси ППО, РЛС, артилерійські системи.

Однак основна місія нової "Гюрзи" лишилася сталою — безпечне перевезення особового складу, вантажів, боєприпасів та легкої артилерії.

Її "приписали" в порожню розмірну нішу

На тактичну "Десну" запиту від армійців не було, але конструктори компанії помітили потребу ЗСУ у багатоцільовій машині підвищеної прохідності масою до 8 тонн. Ця ніша в автопарку ЗСУ практично лишається порожньою.

Попри те, що в Україні вже було кілька спроб розробити єдиний армійський позашляховик такої розмірної групи, проєкти яких так і не були доведені до масового виробництва, УкрАрмоТех взявся за таку розробку.

"Десна" не дуже висока, але широка, що в складках місцевості й навіть на рівнині робить її менш помітною. Фото: УкрАрмоТех

Уніфікація з іншими серійними машинами

Це буде новий зразок українського повнопривідного багатоцільового автомобіля в сегменті бронетехніки до 8 тонн. Автоматична коробка передач та двигун – надійні, ремонтопридатні рішення, які застосовуються і в інших наших серійних машинах.

"Ми розробили зразок, який, за нашими оцінками, має необхідний рівень захисту, ергономічності та функціональності і має вписатись в лінійку серійних бронемашин для наших військових. У ході розробки наші конструктори зважали на кращі зразки від провідних виробників, які застосовуються в арміях багатьох країн, а також на ті вироби, які використовує на полі бою ворог — задля повноти оцінок та висновків", – зазначають менеджери компанії.

Для завдань логістики, бою та евакуації

У своєму виконанні "Десна" повторює модульну конструкцію "Гюрза"-пікапа. Таким чином на цій платформі можна збирати командні чи медичні машини та інші спеціалізовані надбудови.

Новий тактичний бронеавтомобіль Desna для потреб військових завдяки модульній схемі буде універсальним за призначенням. Фото: УкрАрмоТех

Версія пікапа з заднім вантажним відсіком передбачає як закритий, так і відкритий кузов. Обидві машини мають оптимальний розподіл ваги за осями, що забезпечить надійне пересування навіть у складному ландшафті.

Де проводилися випробовування

На окремих розміщених світлинах показано моменти тестування броньованих машин в екстремальних умовах. В деталях довкілля вгадуються потужні атрибути полігону на території ХК "АвтоКрАЗ", що в місті у Кременчук.

Саме там розміщено єдину в Україні зону випробовування, яку автозавод свого часу зробив для тестування своїх машин важкого класу. Він побудований за найсуворішими світовими стандартами. Аналогічні полігони мають усі сім європейських виробників вантажних автомобілів.

Таку "гірку" для випробування техніки в Україні має лише ХК "АвтоКрАЗ", на якій автору цих рядків в ході тестів важких машин не раз забивало подих від екстриму. Фото: УкрАрмоТех

Видно, УкрАрмоТех використав цю базу для повного тестування своїх машин в процедурі кодифікації, оскільки кращого місця для найвимогливіших умов випробування машин, у т.ч. екстремальних, в Україні не знайти.