Парк броньованих авто ЗСУ поповниться новішими версіями "Варти" та "Гюрзи"

Нові тактичні броньовики вкрай необхідні на всіх ділянках фронту у різному виконанні, починаючи від десантно-штурмових, розвідувально-диверсійних версій, до камандно-штабних, патрульних, евакуаційних машин чи мобільних зенітних антидронових комплексів. Про здійснену процедуру кодифікації повідомив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

"Нові бронеавтомобілі мають відповідати жорстким критеріям ефективності, надійності та насамперед мати високий ступінь захисту екіпажу та десанту. Важливо, щоб в нове озброєння та техніку, які пропонуються для війська, закладався значний технологічний потенціал, зокрема щодо вогневої потужності, захищеності, функціональності", – зазначив заступник міністра Валерій Чуркін.

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Бронеавтомобіль UAT.GYURZA-02 – модернізована версія вже відомої у військах Gyurza-01. Нову модель виробник "Укрармотех" значно удосконалив. Підказки для цього на прохання розробників зробили армійці. Тепер покращено рівень бронезахисту, динамічні та позашляхові характеристики.

Фото: Укрармотех

Автомобіль повною масою 18 000 ± 200 кг обладнано 6,7-літровим турбодизелем Cummins ISDe (385 к.с.) з електронним керуванням, автоматичною коробкою передач, пневматичним управлінням високо- і низько швидкісними роздавальними коробками, двотрубною пневматичною гальмівною системою.

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Десантна капсула тримає бронебійно-запалювальні кулі 7,62 х 39 або 7,62 х 54 мм. V-подібне днище забезпечує стійкість до підриву на міні з еквівалентом до 8 кг тротилу. На машину можливо встановити будь-який кулемет калібром до 14,5 мм.

Бронеавтомобіль "Варта-2" провідного вітчизняного розробника та виробника "Українська бронетехніка" не лише кодифікований, але й вже практично приготовлений у серійне виробництво, про що редакція Авто24 розповідала наприкінці травня.

Фото: Українська бронетехніка

Ця версія також створена з врахуванням підказок та порад військових, котрі мають досвід роботи на першій версії "Варти". Машина виробляється у трьох версіях: базова модель, з броньованою туреллю для кулемета 12,7 мм, а також із дистанційно керованим бойовим модулем (для зброї калібру 12,7 мм, 14,5 мм або 30 мм).

Тут також потужний бронезахист. Балістична стійкість відповідає стандарту ПЗСА-6 – захист від куль калібру 7,62×54 мм та бронебійно-запалювальних набоїв типу Б32 з відстані 10 м. Протимінний захист витримує підрив до 8 кг у тротиловому еквіваленті. Салон оснащений протимінними сидіннями, підвісною підлогою та іншими елементами безпеки.

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Під капотом — 6,7-літровий 6-циліндровий дизельний V-подібний двигун з турбонаддувом, з потужністю 380 к.с., що видає максимальний крутний момент 1250 Нм. Машина має автоматичну коробку передач, сучасну гальмівну систему, системи навігації, пожежогасіння, маскування, а також фільтрації повітря – для захисту від хімічної та біологічної загрози.