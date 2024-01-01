Український "Козак" отримав новий антидроновий захист

Багатоцільові повнопривідні машини надійшли до 156-ї окремої механізованої бригади від благодійного фонду "Повернись живим". Про це йдеться на ФБ-сторінці Фонду.

Благодійна організація закумулювала донати чуйних людей, зібравши на додаткове дообладнання чималу суму - 1 790 334 грн. За ці гроші вдалося розмістити замовлення на виготовлення та комплектацію решітчастих конструкцій для тактичних автомобілів "Козак".

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Автомобілі вже доставлені фронтовикам й використовуються ними на Сумському напрямку, що нині вважається одним з найскладніших. Техніці, людям, фортифікаційним укріпленням дошкуляють ворожі дрони, які росіяни щоразу удосконалюють як за потужністю, так і за протидією засобам РЕБ.

Фото: Повернись живим

Поставлені до 156-ї ОМБ автомобілі отримали антидронову ліврею нової розробки. З фото видно, що там наварено модульні конструкції з каркаса та сітки. На лобовому склі встановлено відкидну сітку, що у разі потреби за секунду перекриває броньоване скло.

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Капотна, радіаторна зони 279-сильної машини (крутний момент 950 Нм) та колісні арки отримали власні модулі захисту. Свій каркас з решітки мають борти. На даху, окрім антидронового щита, зроблено спеціальний сітчастий “козирок” для кулеметника.

Фото: Повернись живим

Головна перевага нинішньої версії захисту в тому, що вона не ускладнила маневровість, не перекриває водієві та екіпажу огляд, дозволяє швидко десантуватися чи здійснити посадку.

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Тут залишився той же самий кліренс в 43 см, що й був у класичному виконанні броньовика НВО "Практика". Частково зросла загальна ширина, висота та довжина, оскільки додалася конструкція навареного каркаса з сіткою. Але при потребі дорогою з твердим покриттям 15-тонний броньовик у складі 10 осіб екіпажу й десанту буде легко йти 120 км/год.

Фото: Повернись живим

Такою антидроновою лівреєю армійці лишилися задоволеними. Однак як вона себе поведе в реальній бойовій ситуації – ще невідомо, техніка тільки прибула на передову й ворожими дронами ще не обкатана. Розробники такої версії обіцяють, що нинішня розробка захисту від ворожих дронів, в т.ч. на оптоволоконному дистанційному управлінні, буде значно кращою від попередньої, довільно звареної конструкції.