Украинский "Козак" получил новую антидроновую защиту

Многоцелевые полноприводные машины поступили в 156-ю отдельную механизированную бригаду от благотворительного фонда “Вернись живым”. Об этом говорится на ФБ-странице Фонда.

Благотворительная организация аккумулировала донаты отзывчивых людей, собрав на дополнительное дооборудование немалую сумму – 1 790 334 грн. За эти деньги удалось разместить заказ на изготовление и комплектацию решетчатых конструкций для тактических автомобилей "Козак".

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Автомобили уже доставлены фронтовикам и используются ими на Сумском направлении, что сейчас считается одним из самых сложных. Технике, людям, фортификационным укреплениям донимают вражеские дроны, которые россияне каждый раз совершенствуют как по мощности, так и по противодействию средствам РЭБ.

Фото: Вернись живым

Поставленные в 156-й ОМБ автомобили получили антидроновую ливрею новой разработки. С фото видно, что там наварены модульные конструкции из каркаса и сетки. На лобовом стекле установлена откидная сетка, что в случае необходимости за секунду перекрывает бронированное стекло.

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Капотная, радиаторная зоны 279-сильной машины (крутящий момент 950 Нм) и колесные арки получили собственные модули защиты. Свой каркас из решетки имеют борта. На крыше, кроме антидронового щита, сделан специальный сетчатый “козырек” для пулеметчика.

Фото: Вернись живым

Главное преимущество нынешней версии защиты в том, что она не усложнила маневренность, не перекрывает водителю и экипажу обзор, позволяет быстро десантироваться или совершить посадку.

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Здесь остался тот же самый клиренс в 43 см, что и был в классическом исполнении броневика НПО "Практика". Частично выросла общая ширина, высота и длина, поскольку добавилась конструкция наваренного каркаса с сеткой. Но при необходимости по дороге с твердым покрытием 15-тонный броневик в составе 10 человек экипажа и десанта будет легко идти 120 км/ч.

Фото: Вернись живым

Такой антидроновой ливреей армейцы остались довольны. Однако как она себя поведет в реальной боевой ситуации – еще неизвестно, техника только прибыла на передовую и вражескими дронами еще не обкатана. Разработчики такой версии обещают, что нынешняя разработка защиты от вражеских дронов, в т.ч. на оптоволоконном дистанционном управлении, будет значительно лучше предыдущей, произвольно сваренной конструкции.