Поздно вечером 23 апреля в войска передана крупнейшая с начала года партия отечественной бронетехники, приобретенная Министерством обороны Украины.

Около полуночи информация об этом событии появилась на официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook. Сообщалось о передаче для 225-го отдельного штурмового батальона сразу 40 автомобилей “Козак” разных моделей.

Автопарк армейцев пополнился на 15 бронированных машин "Козак-2М1" и 25 единиц многофункциональных бронеавтомобилей "Козак-5". Вся техника разработана и изготовлена научно-производственным объединением "Практика".

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Машины сертифицированы по стандартам НАТО и имеют высокую противоминную защиту. Бронированная боевая колесная машина "Козак-2М1" создана как цельнонесущий корпус-монокок. Она не имеет рамы, на котором установлена полностью независимая подвеска, что дало определенные преимущества.

Во-первых, как утверждают разработчики, независимая подвеска и корпус-монокок по сравнению с автомобилями на усиленных рамных шасси имеют повышенную проходимость. Во-вторых, здесь улучшена плавность хода по бездорожью на высоких скоростях. Есть и третий фактор привлекательности – общая высота машины снижена. Кстати, элементы подвески покупают у чешского завода, специализирующегося именно на производстве подвесок для военных машин.

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Под капотом модели 2М1 размещен 5,9-литровый турбодизель Iveco, мощностью 280 л.с. и максимальным крутящим моментом 950 Нм. Он идет в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач ZF. Такое сочетание силового агрегата и трансмиссии практикуют многие производители колесных машин.

Автомобиль с 40-сантиметровым клиренсом и полной массой 15 т может вброд преодолевать водоемы, глубина которых достигает 1,2 метра. "Козак-2М1" развивает скорость под 110 км\ч и имеет запас хода до 1000 километров.

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Универсал "Козак-5" имеет другую конструкцию. Он построен на шасси автомобиля Ford F-550 4×4 с усиленной передней осью. Тормоза и элементы подвески также заменены на более прочные, поскольку тут не гражданская версия пикапа, а полноценная бронированная боевая машина полной массой 10 т.

Он комплектуется 6,7-литровым дизельным агрегатом Ford мощностью 440 л.с. при максимальном крутящем моменте 1254 Нм и автоматической коробкой передач Ford TorqShift (6 + 1).

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Существует несколько различных версий "пятой" модели. Это может быть тактический, медико-эвакуационный, пиротехнический, патрульно-разведывательный, десантно-штурмовой автомобиль или машина огневой поддержки.

Где именно состоялся церемониал передачи техники, а тем более на каком именно участке фронта будут введены в эксплуатацию бронированные машины, Генштаб ВСУ не сообщает, что в условиях военного времени вполне оправдано. Однако факт вручения такого большого количества техники состоялся, о чем подтверждают пять красивых фотографий.

Фото/видео: Генштаб ВСУ