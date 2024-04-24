Увечері 23 квітня у війська передано найбільшу з початку року партію вітчизняної бронетехніки, придбаної Міністерством оборони України.

Близько опівночі інформація про цю подію з’явилася на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ в Facebook. Повідомлялося про передачу для 225-го окремого штурмового батальйону відразу 40 автомобілів "Козак" різних моделей.

Автопарк армійців поповнився на 15 броньованих машин "Козак-2М1" та 25 одиниць багатофункціональних бронеавтомобілів "Козак-5". Уся техніка розроблена та виготовлена науково-виробничим об’єднанням "Практика".

Читайте також Новий український бронеавтомобіль "Козак-2М1" показав себе на випробуваннях

Машини сертифіковані за стандартами НАТО і мають високий протимінний захист. Броньована бойова колісна машина "Козак-2М1" створена як суцільнонесучий корпус-монокок. Вона не має рами, на якому встановлена повністю незалежна підвіска, що дало певні переваги.

По-перше, як стверджують розробники, незалежна підвіска і корпус-монокок у порівнянні з автомобілями на посилених рамних шасі мають підвищену прохідність. По-друге, тут покращена плавність ходу по бездоріжжю на високих швидкостях. Є і третій фактор привабливості - загальна висота машини знижена. До речі, елементи підвіски купують у чеського заводу, що спеціалізується саме на виробництві підвісок для військових машин.

Читайте також Бронемашини "Козак-7" помічені в українських десантників

Під капотом моделі 2М1 розміщено 5,9-літровий турбодизель IVECO, потужністю 280 к.с. і максимальним обертовим моментом 950 Нм. Він йде в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач ZF. Таке поєднання силового агрегата й трансмісії практикують багато виробників колісних машин.

Автомобіль з 40-сантиметровим кліренсом і повною масою 15 т може вбрід долати водойми, глибина яких сягає під 1,2 метра. "Козак-2М1" розвиває швидкість під 110 км/год й має запас ходу до 1000 кілометрів.

Читайте також "Козак-7" – нова українська розробка для військових: відео

Універсал "Козак-5" має іншу конструкцію. Він побудований на шасі автомобіля Ford F-550 4×4 з посиленою передньою віссю. Гальма та елементи підвіски також замінено на міцніші, оскільки тут не цивільна версія пікапа, а повноцінна броньована бойова машина повною масою 10 т.

Він комплектується 6,7-літровим дизельним агрегатом Ford потужністю 440 к.с. при максимальному крутному моменті 1254 Нм та автоматичною коробкою передач Ford TorqShift (6 + 1).

Читайте також Для українських військових розробили новий бронетранспортер: фото

Існує кілька різних версій "п’ятої" моделі. Це може бути тактичний, медико-евакуаційний, піротехнічний, патрульно-розвідувальний, десантно-штурмовий автомобіль чи машина вогневої підтримки.

Де саме відбувся церемоніал передачі техніки, а тим паче на якій саме ділянці фронту будуть уведені в експлуатацію броньовані машини, Генштаб ЗСУ не повідомляє, що в умовах воєнного часу цілком виправдано. Однак факт вручення такої великої кількості техніки відбувся, про що підтверджують п’ять гарних світлин.

Фото/відео: Генштаб ЗСУ