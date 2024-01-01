Парк бронированных авто ВСУ пополнится новыми версиями "Варты" и "Гюрзы"

Новые тактические броневики крайне необходимы на всех участках фронта в различном исполнении, начиная от десантно-штурмовых, разведывательно-диверсионных версий, до камандно-штабных, патрульных, эвакуационных машин или мобильных зенитных антидронових комплексов. О проведенной процедуре кодификации сообщил заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

"Новые бронеавтомобили должны соответствовать жестким критериям эффективности, надежности и прежде всего иметь высокую степень защиты экипажа и десанта. Важно, чтобы в новое вооружение и технику, которые предлагаются для войска, закладывался значительный технологический потенциал, в частности по огневой мощи, защищенности, функциональности", – отметил заместитель министра Валерий Чуркин.

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Бронеавтомобиль UAT.GYURZA-02 – модернизированная версия уже известной в войсках Gyurza-01. Новую модель производитель "Укрармотех" значительно усовершенствовал. Подсказки для этого по просьбе разработчиков сделали армейцы. Теперь улучшен уровень бронезащиты, динамические и внедорожные характеристики.

Фото: Укрармотех

Автомобиль полной массой 18 000 ± 200 кг оборудован 6,7-литровым турбодизелем Cummins ISDe (385 л.с.) с электронным управлением, автоматической коробкой передач, пневматическим управлением высоко- и низкоскоростными раздаточными коробками, двухтрубной пневматической тормозной системой.

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Десантная капсула держит бронебойно-зажигательные пули 7,62 х 39 или 7,62 х 54 мм. V-образное днище обеспечивает устойчивость к подрыву на мине с эквивалентом до 8 кг тротила. На машину возможно установить любой пулемет калибром до 14,5 мм.

Бронеавтомобиль "Варта-2" ведущего отечественного разработчика и производителя "Украинская бронетехника" не только кодифицирован, но и уже практически приготовлен в серийное производство, о чем редакция Авто24 рассказывала в конце мая.

Фото: Украинская бронетехника

Эта версия также создана с учетом подсказок и советов военных, которые имеют опыт работы на первой версии "Варты". Машина производится в трех версиях: базовая модель, с бронированной турелью для пулемета 12,7 мм, а также с дистанционно управляемым боевым модулем (для оружия калибра 12,7 мм, 14,5 мм или 30 мм).

Здесь также мощная бронезащита. Баллистическая устойчивость соответствует стандарту ПЗСА-6 – защита от пуль калибра 7,62×54 мм и бронебойно-зажигательных патронов типа Б32 с расстояния 10 м. Противоминная защита выдерживает подрыв до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Салон оснащен противоминными сиденьями, подвесным полом и другими элементами безопасности.

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Под капотом – 6,7-литровый 6-цилиндровый дизельный V-образный двигатель с турбонаддувом, с мощностью 380 л.с., выдающий максимальный крутящий момент 1250 Нм. Машина имеет автоматическую коробку передач, современную тормозную систему, системы навигации, пожаротушения, маскировки, а также фильтрации воздуха – для защиты от химической и биологической угрозы.