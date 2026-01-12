Укр
Ру

Лише один український виробник бронетехніки за місяць поставив у армію 402 броньовики

Вітчизняний виробник колісної бронетехніки УкрАрмоТех сьогодні в обід розмістив звіт про результати роботи в грудні. Місячний залік за кількістю постачань в підрозділи Сил оборони вражає.
В останній місцяць 2025 року УкрАрмоТех відправив у війська 402 броньовики - Auto24

ФОТО: УкрАрмоТех |

Невдовзі у війська піде нова версія бронемашини під назвою Gyurza-03, яка нещодавно пройшла кодифікаційні випробування

Валентин Ожго
logo12 січня, 18:30
logo0
logo0 хв

В останній місяць року УкрАрмоТех відвантажив у війська 402 машини. Про це UAT розповів на своїй ФБ-сторінці.

З переліку видно, що колісна броньована техніка вийшла на пік популярності.

Читайте також "АвтоКрАЗ" днями "засвітився" з бронемашиною "Десна"

Що виготовили й передали у грудні:

  • 16 легкоброньованих машин-пікапів UAT-TISA;
  • 24 броньовані машини UAT-FOX;
  • 30 броньованих бойових автомобілів нового покоління Gyurza-02;
  • 333 броньованих бойових автомобілів Gyurza-01.

Читайте також Український позашляховик DESNA: спроба заміни американському HMMWV

Армія в очікуванні нових машин

Попереду нові версії машин. У грудні виробник спільно з Міноборони здійснив кодифікаційні випробування нових зразків техніки – бронепікапу GYURZA-03 та військового позашляховика DESNA.

Невдовзі українське військо отримає нові якісні багатофункціональні автівки. Але й попередні версії "Гюрзи" моделей -01 та -02 також популярності не втрачають.

#Військова техніка #Відео #Новини #Фото #Автоподія