Лише один український виробник бронетехніки за місяць поставив у армію 402 броньовики

В останній місяць року УкрАрмоТех відвантажив у війська 402 машини. Про це UAT розповів на своїй ФБ-сторінці.

З переліку видно, що колісна броньована техніка вийшла на пік популярності.

Що виготовили й передали у грудні:

16 легкоброньованих машин-пікапів UAT-TISA;

24 броньовані машини UAT-FOX;

30 броньованих бойових автомобілів нового покоління Gyurza-02;

333 броньованих бойових автомобілів Gyurza-01.

Армія в очікуванні нових машин

Попереду нові версії машин. У грудні виробник спільно з Міноборони здійснив кодифікаційні випробування нових зразків техніки – бронепікапу GYURZA-03 та військового позашляховика DESNA.

Невдовзі українське військо отримає нові якісні багатофункціональні автівки. Але й попередні версії "Гюрзи" моделей -01 та -02 також популярності не втрачають.