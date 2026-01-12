Лише один український виробник бронетехніки за місяць поставив у армію 402 броньовики

ФОТО: УкрАрмоТех |
Невдовзі у війська піде нова версія бронемашини під назвою Gyurza-03, яка нещодавно пройшла кодифікаційні випробування
В останній місяць року УкрАрмоТех відвантажив у війська 402 машини. Про це UAT розповів на своїй ФБ-сторінці.
З переліку видно, що колісна броньована техніка вийшла на пік популярності.
Що виготовили й передали у грудні:
- 16 легкоброньованих машин-пікапів UAT-TISA;
- 24 броньовані машини UAT-FOX;
- 30 броньованих бойових автомобілів нового покоління Gyurza-02;
- 333 броньованих бойових автомобілів Gyurza-01.
Армія в очікуванні нових машин
Попереду нові версії машин. У грудні виробник спільно з Міноборони здійснив кодифікаційні випробування нових зразків техніки – бронепікапу GYURZA-03 та військового позашляховика DESNA.
Невдовзі українське військо отримає нові якісні багатофункціональні автівки. Але й попередні версії "Гюрзи" моделей -01 та -02 також популярності не втрачають.