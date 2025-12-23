Український позашляховик DESNA: спроба заміни американському HMMWV

Позашляховик DESNA – це перша серйозна спроба створити саме український військовий джип, а не адаптований цивільний пікап. Орієнтир очевидний — легендарний HMMWV, який добре зарекомендував себе і в українських Силах оборони, але разом з тим накопичив чимало зауважень і побажань з боку військових. Про нього розповідають в Defense Express.

Чому ЗСУ потрібен такий автомобіль

Ще з початку 2000-х років в Україні неодноразово намагалися або розробити, або придбати універсальний легкий військовий автомобіль, який міг би стати основним транспортом для підрозділів. Однак через брак системного інтересу або організаційні проблеми ці проєкти так і не дійшли до серійної реалізації.

Повністю відмовитися від цивільних пікапів на кшталт Mitsubishi L200 чи Toyota Hilux наразі нереально. Втім, наявність окремого броньованого автомобіля для роботи в небезпечних зонах, який буде значно дешевшим за повноцінний MRAP, виглядає цілком логічною і давно назрілою ідеєю.

Альтернативи, які вже є у війську

За час повномасштабної війни Україна отримала кілька типів машин цього класу. Окрім «Хамві», це іспанські VAMTAC, італійські IVECO LMV, а також південнокорейські KLTV, відомі в польській версії під назвою Legwan. Усі вони підтвердили: така ніша реально існує і в українській армії, і на світовому ринку.

Саме тому в компанії УкрАрмоТех вирішили створити власну машину, яка за класом займе проміжне місце між TISA та сімейством GYURZA.

Конструкція і габарити DESNA

DESNA отримала спеціально розроблене власне шасі. Підвіска за своєю ідеологією близька до HMMWV, а кліренс складає 380 мм. За довжини корпусу 5350 мм, ширини 2700 мм і висоти лише 2000 мм вийшло дуже вдале співвідношення габаритів — саме те, що потрібно для високої прохідності.

Заявлена здатність долати брід глибиною до 0,7 метра, а також вертикальні перешкоди висотою до 0,3 метра. Для машини такого класу це очікувані, але важливі параметри. Їх перевіряли в тому числі на полігоні АвтоКрАЗу.

Двигун і трансмісія без експериментів

Під капотом — перевірене рішення: дизель Cummins ISDE200 40. Питома потужність становить 24,5 кВт на тонну, що дозволяє розвивати швидкість до 120 км/год. Працює мотор у парі з автоматичною коробкою передач Allison та роздаткою ZF. Усі ці агрегати вже добре знайомі українським військовим і ремонтникам.

Маса і навантаження

Знаряджена маса DESNA складає 6,68 тонни, а повна — 8,31 тонни. Для порівняння, броньовані HMMWV мають повну масу в межах 5,5–6,1 тонни, а TISA — близько 5,5 тонни. Тобто DESNA важча, але й значно серйозніша за рівнем захисту та потенціалом.



Як машина показала себе на випробуваннях

У «УкрАрмоТех» не приховують гордості за результати тестів. За їх словами, DESNA проходила ділянки, які навіть досвідчені спостерігачі вважали непрохідними. Машина не застрягла і повністю виконала програму випробувань. Усі протоколи та акти вже підписані.

Рівень бронювання та захисту

Бронювання корпусу відповідає рівню STANAG 4569 Level 1, або ПЗСА-4. Це означає захист від куль калібру 5,45 мм, зокрема з автоматів АК-74. Протимінний захист також базовий — Level 1, тобто захист від малопотужних вибухових пристроїв або гранат. Для легкого бронеавтомобіля це очікуваний компроміс між масою і безпекою.

Екіпаж, модульність і оснащення

DESNA розрахована на екіпаж у форматі 4+1. Таке рішення пов’язане зі специфічними українськими вимогами, коли формально потрібно перевозити п’ятьох бійців, хоча реалізувати це без шкоди для ергономіки непросто.

Машина побудована за модульною схемою. Окрім базової версії з вантажним відділенням, на цій платформі можна створити командну або медичну машину. Це дає шанс отримати уніфіковану лінійку техніки на одному шасі.

Озброєння та електроніка

DESNA комплектується системами зв’язку, обігрівачами, кондиціонерами, системами пожежогасіння та фільтрації повітря. Також заявлена можливість встановлення засобів РЕБ — конфігурацію визначає замовник.

За потреби може встановлюватися поворотна турель для стрільця.

Загальні попередні характеристики бронепікапу DESNA

Маса спорядженого автомобіля, кг 6680 Повна маса автомобіля, кг 8310 Розподіл маси спорядженого автомобіля, кг На задній міст 3350 На передній міст 3410 Розподіл повної маси, кг На задній міст 3750 На передній міст 4590 Габарити автомобіля, мм Ширина 5370 Довжина 2890 Висота, без поворотної платформи 2090 Дорожній просвіт автомобіля, мм 440 Максимальна швидкість руху на шосе при повній масі, км/год. 110 Колеса, типорозмір 305/80R18 Диски алюмінієві легкосплавні 10.0-20 Колісні вставки 4+1 (RunFlat) Максимальна долаєма глибина броду з твердим дном, з урахуванням природної хвилі, м, не більше ніж 0,7 Кількість осіб для перевезення 4 (1) Бронювання корпусу ПЗСА-4 (STANAG 4569 level 1) Протимінний захист STANAG 4569 level 1

Що далі

Наразі розробки «УкрАрмоТех» уже пройшли випробування для кодифікації. Компанія готується до виготовлення першої партії для війська, яка має дати реальний бойовий досвід. DESNA — повністю нова машина, якій ще доведеться довести свою ефективність у реальних умовах.

За словами виробника, технікою вже зацікавилися кілька підрозділів. Особливо активно — представники 3-тя ОШБр, які хотіли б якнайшвидше отримати DESNA для посилення логістики та мобільності.