Які бронемашини невдовзі поповнять армії Євросоюзу

Як йдеться у повідомленні KNDS Germany, контракт на модернізацію броньованих медичних автомобілів укладено між ARTEC (виробником оригіналу системи Boxer та спільним підприємством KNDS Germany та Rheinmetall Landsysteme) та KNDS.

За цією угодою буде модернізовано 72 машини Boxer sgSanKfz. Обсяг замовлення становить приблизно 117 мільйонів євро.

Читайте також Новітній німецький БМП може надійти в Україну

За цю вартість завод виконає повну модернізацію армійських машин швидкої допомоги з комплектацією найсучаснішим медичним обладнанням. Крім того, в рамках проекту D-LBO (Цифровізація наземних операцій) німецької армії машини Boxer sgSanKfz будуть оснащені цифровими радіостанціями останнього покоління.

Армійська санітарна карета поліпшиться

Модуль швидкої допомоги зі змінною кількістю постраждалих може вмістити різну кількість людей, все залежить від типу травми. Це можуть бути як сидячі поранені/травмовані, так і один лежачий та медик у супроводі. Також можлива інтенсивна терапія.

Броньований захист Boxer sgSanKfz завод KNDS поліпшить, а медичне устаткування – осучаснить. Фото: KNDS

Загалом внутрішній простір капсули (салону) тут за обсягом чималий – 17,5 куб. м з висотою стояння 1,85 м. Це навіть вище людини середнього зросту. В такому просторі медикам легше надавати допомогу пораненому.

BOXER sgSanKfz з потужним двигуном 530 кВт/720,5 к.с. та колісною формулою 8х8 буде мати аналогічний рівень захисту екіпажу та особового складу 3 (+ до 7 поранених), як і сучасна версія піхотної машини Boxer. Такий показник живучості армійської карети медичної допомоги однією з найкраще захищених машин швидкої допомоги, доступних на цей час.

Читайте також На базі бронемашини BOXER створили самохідну мінометну систему

Тут варто зробити ще одне порівняння. За своїми характеристиками ця машина має ширину 2,99 м. Це практично на чверть метра більше, ніж ширина важкого автомобіля КрАЗ-255 (2,75 м) та на 7 сантиметрів ширше від БТР-82 радянського зразка. Довжина також солідна – 8,33 м та висота 2,94 м.

Бронетранспортери Sisu GTP стають популярними

Техніка фінської компанії Sisu Auto набирає популярності, про що свідчать контракти на постачання машин, укладені 20 листопада. Вони стали продовженням угод від січня 2024 року, коли Адміністрація оборонного матеріально-технічного забезпечення Швеції (FMV) та Командування логістики Збройних сил Фінляндії уклали з Sisu Auto довгострокову рамкову угоду FISE - понад 250 машин Sisu GTP.

Наразі приблизно 120 одиниць техніки замовникам уже поставлено, але від обох країн надійшло прохання на додаткові моделі SISU GTP. Про це розповідає EDR Online.

Ключові моменти

Початкові замовлення – спочатку контракт на понад 250 автомобілів SISU GTP.

– спочатку контракт на понад 250 автомобілів SISU GTP. Поточне постачання – відвантажено приблизно 120 автомобілів.

– відвантажено приблизно 120 автомобілів. Нові замовлення – додаткові 300 одиниць узгоджені в останньому оновленні.

Фінські бронетранспортери Sisu GTP ще тільки заявляють про себе на ринку армійської техніки, але старт вдалий. Фото: Sisu Auto

Скандинавський ринок переконали, а європейський – на черзі

Таким чином Sisu Auto збирається вийти на європейський ринок, зміцнюючи свій статус ключового гравця у секторі військової техніки. І це вже повноцінний гравець на ринку армійської техніки

"Це значне замовлення підкреслює, що наші пропозиції відповідають показникам ефективності та операційним вимогам наших клієнтів. Вихід на новий ринок є стратегічною віхою, що підтверджує нашу стратегію зростання", – так оптимістично прокоментував нового замовлення гендиректор Sisu Auto Томі Гардемайстер.

Читайте також Військовий транспортер Sisu Nasu показали дітям

Поточний портфель замовлень компанії сягнув майже 500 автомобілів, загальна вартість яких становить близько 400 мільйонів євро.

Примітно, що понад 95% цього портфеля замовлень безпосередньо стосується військової продукції, причому значна частина призначена для міжнародних клієнтів.