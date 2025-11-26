Какие бронемашины вскоре пополнят армии Евросоюза

Как говорится в сообщении KNDS Germany, контракт на модернизацию бронированных медицинских автомобилей заключен между ARTEC (производителем оригинала системы Boxer и совместным предприятием KNDS Germany и Rheinmetall Landsysteme) и KNDS.

По этому соглашению будет модернизировано 72 машины Boxer sgSanKfz. Объем заказа составляет примерно 117 миллионов евро.

За эту стоимость завод выполнит полную модернизацию армейских машин скорой помощи с комплектацией самым современным медицинским оборудованием. Кроме того, в рамках проекта D-LBO (Цифровизация наземных операций) немецкой армии машины Boxer sgSanKfz будут оснащены цифровыми радиостанциями последнего поколения.

Армейская санитарная карета улучшится

Модуль скорой помощи с переменным количеством пострадавших может вместить разное количество людей, все зависит от типа травмы. Это могут быть как сидячие раненые/травмированные, так и один лежачий и медик в сопровождении. Также возможна интенсивная терапия.

Бронированная защитанийований защиту Boxer sgSanKfz завод KNDS улучшит, а медицинское оборудование – осовременит. Фото: KNDS

В целом внутреннее пространство капсулы (салона) здесь по объему немалое – 17,5 куб. м с высотой стояния 1,85 м. Это даже выше человека среднего роста. В таком пространстве медикам легче оказывать помощь раненому.

BOXER sgSanKfz с мощным двигателем 530 кВт/720,5 л.с. и колесной формулой 8х8 будет иметь аналогичный уровень защиты экипажа и личного состава 3 (+ до 7 раненых), как и современная версия пехотной машины Boxer. Такой показатель живучести армейской кареты медицинской помощи одной из лучших защищенных машин скорой помощи, доступных в настоящее время.

Здесь стоит сделать еще одно сравнение. По своим характеристикам эта машина имеет ширину 2,99 м. Это практически на четверть метра больше, чем ширина тяжелого автомобиля КрАЗ-255 (2,75 м) и на 7 сантиметров шире БТР-82 советского образца. Длина также солидная – 8,33 м и высота 2,94 м.

Бронетранспортеры Sisu GTP становятся популярными

Техника финской компании Sisu Auto набирает популярность, о чем свидетельствуют контракты на поставку машин, заключенные 20 ноября. Они стали продолжением соглашений от января 2024 года, когда Администрация оборонного материально-технического обеспечения Швеции (FMV) и Командование логистики Вооруженных сил Финляндии заключили с Sisu Auto долгосрочное рамочное соглашение FISE – более 250 машин Sisu GTP.

Сейчас примерно 120 единиц техники заказчикам уже поставлено, но от обеих стран поступила просьба на дополнительные модели SISU GTP. Об этом рассказывает EDR Online.

Ключевые моменты

Первоначальные заказы – сначала контракт на более 250 автомобилей SISU GTP.

– сначала контракт на более 250 автомобилей SISU GTP. Текущие поставки – отгружено примерно 120 автомобилей.

– отгружено примерно 120 автомобилей. Новые заказы – дополнительные 300 единиц согласованы в последнем обновлении.

Финские бронетранспортеры Sisu GTP еще только заявляют о себе на рынке армейской техники, но старт удачный. Фото: Sisu Auto

Скандинавский рынок убедили, а европейский – на очереди

Таким образом Sisu Auto собирается выйти на европейский рынок, укрепляя свой статус ключевого игрока в секторе военной техники. И это уже полноценный игрок на рынке армейской техники

"Этот значительный заказ подчеркивает, что наши предложения соответствуют показателям эффективности и операционным требованиям наших клиентов. Выход на новый рынок является стратегической вехой, подтверждающей нашу стратегию роста", – так оптимистично прокомментировал новый заказ гендиректор Sisu Auto Томи Гардемайстер.

Текущий портфель заказов компании достиг почти 500 автомобилей, общая стоимость которых составляет около 400 миллионов евро.

Примечательно, что более 95% этого портфеля заказов непосредственно касается военной продукции, причем значительная часть предназначена для международных клиентов.