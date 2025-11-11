Scania випустить капотну вантажівку для військових

Автомобілі вантажного сегмента з двигуном у моторній ніші перед кабіною Scania буде виробляти після двадцятирічної перерви на замовлення французької армії. Це будуть бортові повнопривідні 4х4 вантажівки з дворядною кабіною.

І хоча після офіційного повідомлення Scania France на ФБ-сторінці пройшов добрий тиждень, в мережі розпалюються доволі гнівні звинувачення щодо силового відомства і його вибору виробника.

Прихильники іншого бренду були не дуже переконливі

Французів обурило те, що при власному виробництві вантажних автомобілів (мався на увазі відомий підрозділ Renault Trucks Defenc) оборонне відомство надало перевагу Scania. Багато хто в коментарях пише, що прикро бачити, як Scania та Iveco замінюють французькі автомобілі.

Звісно, це трохи пригнітить Scania France, але до великого скандалу це навряд чи дійде, оскільки тут є ряд об'єктивних причин. Головна в тому, що французький бренд Renault Trucks лише номінально відноситься до національного надбання й бізнесу, оскільки належить шведській групі Volvo.

Представлена 3 грудня 2024 року Scania Vampire для систем протиповітряної оборони тепер французами законтрактована остаточно. Фото: Scania France

Оскільки Volvo та Scania давні конкуренти, то й тут елементи пощипати нерви не забарилися, однак справі це не завадить. Законтрактовані машини нового покоління двовісних капотників армія Франція отримає.

Хто вироблятиме Le Vampire

З повідомлень менеджерів "французького крила" Scania зрозуміло, що виробництво військової вантажівки доручено французькому заводу Scania Production Angers.

Ця виробнича структура відповідає за постачання транспортних засобів на ринки Південної Європи та Британських островів.

Розроблений лише за 11 місяців, Vampire поєднує інновації та ефективність, що посилить можливості французької армії у важкодоступних та віддалених регіонах.

За умовами контракту перші 50 машин будуть доставлені французькій армії влітку 2026 року. Фото: Scania France

Платформа Pamela шасі зміцнила

За основу взято сканівську розробку спеціалізованого шасі 4×4. Вантажівка вписалася в 14,5-тонну нішу повної маси. В її моторну відсік перед кабіною поставили 13-літровий двигун потужністю 460 к.с.

За габаритами машина має бути компактною, високомобільною, легкою та маневровою. Завдяки невеличким розмірам її можна буде розміщувати на борту літака для легкого і швидкого транспортування.

Тут розроблено абсолютно новий кузов для розміщення установок зенітних ракет Mistral. Кабіна також не має класичних рис. Навіть звичайні склоочисники тут на лобовому склі не у кількості двох, чотирьох, оскільки лобове скло низько розташоване.

Французький "шахедолуп" працюватиме за власним алгоритмом

У новій дворядній кабіні розмістяться чотири солдати, тобто екіпаж розміщеної у вантажному відсіку зенітної установки дуже малої дальності Mistral 3. Останні версії цієї гармати адаптовані для боротьби з безпілотниками, отримавши для цього спеціальні алгоритми.

Таким чином передова ракетна система Vampire відповідає усім викликам сучасних повітряних загроз. Вона здатна протистояти безпілотникам, гелікоптерам, маловисотним літакам та високоточним керованим боєприпасам, забезпечуючи високу результативність установок ЗРК Mistral 3.