Scania выпустит капотный грузовик для военных

Автомобили грузового сегмента с двигателем в моторной нише перед кабиной Scania будет производить после двадцатилетнего перерыва по заказу французской армии. Это будут бортовые полноприводные 4х4 грузовики с двухрядной кабиной.

И хотя после официального сообщения Scania France на ФБ-странице прошла добрая неделя, в сети разгораются довольно гневные обвинения в адрес силового ведомства и его выбора производителя.

Сторонники другого бренда были не очень убедительны

Французов возмутило то, что при собственном производстве грузовых автомобилей (имелось в виду известное подразделение Renault Trucks Defenc) оборонное ведомство отдало предпочтение Scania. Многие в комментариях пишут, что обидно видеть, как Scania и Iveco заменяют французские автомобили.

Конечно, негатив немного огорчит Scania France, но до большого скандала это вряд ли дойдет, поскольку здесь есть ряд объективных причин. Главная в том, что французский бренд Renault Trucks лишь номинально относится к национальному достоянию и бизнесу, поскольку принадлежит шведской группе Volvo.

Представленная 3 декабря 2024 года Scania Vampire для систем противовоздушной обороны теперь французами законтрактована окончательно. Фото: Scania France

Поскольку Volvo и Scania давние конкуренты, то и здесь элементы пощипать нервы не замедлили, однако делу это не помешает. Законтрактованные машины нового поколения двухосных капотников армия Франция получит.

Кто будет производить Le Vampire

Из сообщений менеджеров "французского крыла" Scania понятно, что производство военного грузовика поручено французскому заводу Scania Production Angers.

Эта производственная структура отвечает за поставки транспортных средств на рынки Южной Европы и Британских островов.

Разработанный всего за 11 месяцев, Vampire сочетает инновации и эффективность, что усилит возможности французской армии в труднодоступных и отдаленных регионах.

По условиям контракта первые 50 машин будут доставлены французской армии летом 2026 года. Фото: Scania France

Платформа Pamela шасси укрепила

За основу взята скановская разработка специализированного шасси 4×4. Грузовик вписался в 14,5-тонную нишу полной массы. В его моторный отсек перед кабиной поставили 13-литровый двигатель мощностью 460 л.с.

По габаритам машина должна быть компактной, высокомобильной, легкой и маневренной. Благодаря небольшим размерам ее можно будет размещать на борту самолета для легкой и быстрой транспортировки.

Здесь разработан совершенно новый кузов для размещения установок зенитных ракет Mistral. Кабина также не имеет классических черт. Даже обычные стеклоочистители здесь на лобовом стекле не в количестве двух, четырех, поскольку лобовое стекло низко расположено.

Французский "шахедолуп" будет работать по собственному алгоритму

В новой двухрядной кабине разместятся четыре солдата, то есть экипаж установленной в грузовом отсеке зенитной установки очень малой дальности Mistral 3. Последние версии этой пушки адаптированы для борьбы с беспилотниками, получив для этого специальные алгоритмы.

Таким образом передовая ракетная система Vampire отвечает всем вызовам современных воздушных угроз. Она способна противостоять беспилотникам, вертолетам, маловысотным самолетам и высокоточным управляемым боеприпасам, обеспечивая высокую результативность установок ЗРК Mistral 3.