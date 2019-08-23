"Укравтодор" начал реализацию проекта по внедрению системы взвешивания в движении. Две из шести площадок для автоматического взвешивания в движении на дороге М-06 будут установлены с 26.08 по 30.08.

По словам Cлавомира Новака, руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины, этот проект открывает новую эру функционирования дорожной инфраструктуры Украины – ведь с помощью современных технических мероприятий мы повысим безопасность дорожного движения, обеспечим сохранение автомобильных дорог от разрушения и позволим получать достоверную ситуацию об интенсивности дорожного движения для планирования ремонтно-строительных работ.

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В рамках реализации пилотного проекта, предусмотрено установка таких пунктов на подъездах к Киеву на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07. Этот проект планируется в течении двух-трех лет расширить по всей стране. Система WiM должен стать частью общей системы ИТС (Интеллектуальные транспортные системы).

В рамках реализации пилотного проекту по внедрению системы взвешивания в движении (WIM) в понедельник, 26 августа 2019 года начинаются строительно-монтажные работы первых двух комплексов на дороге М-06. Специалисты "Укравтодора" и подрядчика делали все, чтобы обеспечить минимальное время выполнения работ на дороге и ограничений в движении – до 30.08.2019.

Работы начнутся в вечернее время на автомобильной дороге М-06 Киев-Чоп, в направлении из Киева в Житомир, в комплексах WIM 1 и WIM 2, а именно:

WIM 1: Киевская область, Киево-Святошинский район, Дмитровская с/р, Капитановка; автомобильная дорога М-06 24 км, координаты GPS 50.4437, 30.1935

WIM2 Киевская область, Макаровский район, Макаров пгт, Калиновка; автомобильная дорога М-06 54 км, координаты GPS: 50.416514, 29.770820.

Просим учесть эти обстоятельства при планировании поездок и заранее приносим извинения за возможные неудобства.

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