"Укравтодор" розпочав реалізацію проєкту з впровадження системи зважування в русі. Два з шести майданчиків для автоматичного зважування в русі на дорозі М-06 будуть встановлені з 26.08 по 30.08.

За словами Cлавоміра Новака, керівника Державного агентства автомобільних доріг України, цей проєкт відкриває нову еру функціонування дорожньої інфраструктури України – адже за допомогою сучасних технічних заходів ми підвищимо безпеку дорожнього руху, забезпечимо збереження автомобільних доріг від руйнування і дозволимо отримувати достовірну ситуацію про інтенсивність дорожнього руху для планування ремонтно-будівельних робіт.

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У межах реалізації пілотного проєкту, передбачено встановлення таких пунктів на під’їздах до Києва на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07. Цей проєкт планується за два-три роки розширити по всій країни. Система WіM має стати частиною загальної системи ІТС (Інтелектуальні транспортні системи).

В рамках реалізації Пілотного проєкту з впровадження системи зважування в русі (WIM) у понеділок, 26 серпня 2019 року розпочинаються будівельно-монтажні роботи перших двох комплексів на дорозі М-06. Фахівці “Укравтодору” та підрядника доклали зусиль, щоб забезпечити мінімальний час виконання робіт на дорозі та обмежень у русі - до 30.08.2019.

Роботи розпочнуться у вечірній час на автомобільній дорозі М-06 Київ-Чоп, в напрямку з Києва до Житомира, на комплексах WIM 1 та WIM 2, а саме:

WIM 1: Київська область, Києво-Святошинський район, Дмитрівська с/р, Капітанівка; автомобільна дорога М-06 24 км, координати GPS 50.4437, 30.1935

WIM2: Київська область, Макарівський район, Макарів смт, Калинівка; автомобільна дорога М-06 54 км, координати GPS: 50.416514, 29.770820.

Просимо врахувати ці обставини під час планування поїздок та заздалегідь приносимо вибачення щодо можливих незручностей.

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