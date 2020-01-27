Об этом сообщил председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Александр Кубраков.

Он сообщил, что в прошлом году было построено и отремонтировано 850 км дорог государственного значения и 1500 км дорог местного значения.

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Согласно госбюджету, в 2020 году из Дорожного фонда на строительство дорог выделят 31,5 млрд грн. Еще 5 млрд грн поступит от международных финансовых организаций. За эти средства Укравтодор планирует построить и отремонтировать около 1500 км дорог государственного значения и 2500 км местного значения.

"Второй сценарий включает еще 19,3 млрд грн для финансирования государственных дорог. На прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за два критически важных для нас законопроекта, вынеся изменения в бюджетный кодекс и в бюджет на 2020 год. Эти законопроекты дают возможность привлекать на внешних рынках дополнительное финансирование. Мы рассматриваем различные варианты. Один из них – выпуск еврооблигаций. Мы будем еще консультироваться с Минфином, когда и как нам лучше это сделать. Но пока планируем в конце первого полугодия. Благодаря этому мы сможем отремонтировать еще 1000 км дорог (в сумме с местными – около 5000 км)", – рассказал Кубраков.

Он добавил, что третий сценарий – дополнительное финансирование из госбюджета.

"Будут поступления в госбюджет, и мы надеемся, что часть этих денег сможем направить на ремонт дорог. Пока не хочу раскрывать все карты, скоро станет более понятно. За счет этого механизма мы хотим отремонтировать 6000 км дорог, 2500 из которых – местного значения. Именно 6000 км в 2020-м – наша амбициозная цель", – заявил глава Укравтодора.

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