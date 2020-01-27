Про це повідомив голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков.

Він повідомив, що минулого року було побудовано і відремонтовано 850 км доріг державного значення та 1500 км доріг місцевого значення.

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Відповідно до держбюджету, в 2020 році з Дорожнього фонду на будівництво доріг виділять 31,5 млрд грн. Ще 5 млрд грн надійде від міжнародних фінансових організацій. За ці кошти Укравтодор планує побудувати і відремонтувати близько 1500 км доріг державного значення та 2500 км місцевого значення.

"Другий сценарій включає ще 19,3 млрд грн для фінансування державних доріг. Минулого тижня Верховна Рада проголосувала за два критично важливих для нас законопроекти, винісши зміни до бюджетного кодексу і в бюджет на 2020 рік. Ці законопроекти дають нам можливість залучати на зовнішніх ринках додаткове фінансування. Ми розглядаємо різні варіанти. Один з них — випуск єврооблігацій. Ми будемо ще консультуватися з Мінфіном, коли і як нам краще це зробити. Але поки що плануємо в кінці першого півріччя. Завдяки цьому ми зможемо відремонтувати ще 1000 км доріг (в сумі з місцевими — близько 5000 км)", — розповів Кубраков.

Він додав, що третій сценарій — додаткове фінансування з держбюджету.

"Будуть надходження до держбюджету, і ми сподіваємося, що частину цих грошей зможемо направити на ремонт доріг. Поки не хочу розкривати всі карти, скоро стане більш зрозуміло. За рахунок цього механізму ми хочемо відремонтувати 6000 км доріг, 2500 з яких — місцевого значення. Саме 6000 км в 2020-му — наша амбітна мета". — заявив голова Укравтодору.

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