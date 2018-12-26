В связи с ситуацией на дорогах Полтавщины с 14:00 26 декабря въезд в Полтавскую областб закрыт для ВСЕХ видов транспорта.

Самая сложная ситуация сохраняется на М-03 Киев – Харьков и на Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь.

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По области привлечено более 100 единиц техники облавтодора и подрядных организаций, однако осложнение в движении транспорта пока сохраняется. Только на указанной дороге круглосуточно работает от 48 до 53 единиц техники, к сожалению 30% из которой не может осуществлять работы из-за заблокированности фурами.

Для ускорения расчистки указанной дороги введено временное ограничение на подъезд со стороны Киевской, Харьковской и Кировоградской (по М-22) областей.

Сейчас в пределах Полтавской области заторы ликвидированы на автомобильной дороге Р-42 Лубны – Миргород – Опошня и Т-17-16 Хорол – Семеновка – Кременчуг.

В Кировоградской области сохраняется ограничение движения для всех видов транспортных средств на дороге М-04 на участке Знаменка – Александрия и М-13 Кировоград – Платоново.

В Черкасской области сохраняется ограничение движения для большегрузного и общественного транспорта на дорогах государственного значения Н-01 Киев – Знаменка, км 123+850 – 241+622, Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье – Мариуполь, км 81+300 – 169+117.

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В Днепропетровской области проезд по дорогам государственного значения обеспечен. Уже сняты все ограничения в движении по автомобильным дорогам государственного значения М-04 Знаменка – Луганск – Изварино, км 72+088-151+680, Н-08 Борисполь – Днепр – Запорожье(через Кременчуг) – Мариуполь, км 296+735 – 370+915,

Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье, км 81+735 – 105+313.