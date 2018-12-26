У зв'язку із ситуацією на дорогах Полтавської області з 14:00 26 грудня в'їзд до Полтавської області закритий для ВСІХ видів транспорту.

Найскладніша ситуація зберігається на М-03 Київ-Харків та на Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маруіполь.

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По області залучено понад 100 одиниць техніки облавтодору та підрядних організацій, проте ускладнення у русі транспорту наразі зберігається. Лише на вказаній дорозі цілодобово працює від 48 до 53 одиниць техніки, на жаль 30% з якої не може здійснювати роботи через заблокованість фурами.

Для пришвидшення розчищення вказаної дороги введено тимчасове обмеження на під’їзд з боку Київської, Харківської та Кіровоградської (по М-22) областей.

Наразі у межах Полтавської області затори ліквідовано на автомобільній дорозі Р-42 Лубни-Миргород-Опішня та Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук.

У Кіровоградській області зберігається обмеження руху для всіх видів транспортних засобів на дорозі М-04 на ділянці Знам`янка – Олександрія та М-13 Кіровоград – Платонове.

У Черкаській області зберігається обмеження руху для великовагового та громадського транспорту на дорогах державного значення Н-01 Київ – Знам`янка, км 123+850 – 241+622, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь, км 81+300 – 169+117.

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У Дніпропетровській області проїзд дорогами державного значення забезпечено. Вже знято всі обмеження в русі по автомобільним дорогам державного значення: М-04 Знам’янка – Луганськ – Ізварине, км 72+088-151+680, Н-08 Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя(через Кременчук)- Маріуполь, км 296+735 – 370+915,

Н-23 Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя, км 81+735 – 105+313.