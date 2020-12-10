Причина – не сезон. Строить дороги снова начнут весной 2021 года.

Из-за низкой температуры воздуха строительство дорог возможно только при определенных условиях и строгом соблюдении дорогостоящих технологий. Например, поверхность перед укладкой асфальта надо подогревать, а асфальт возить грузовиками с подогревом. Поскольку такие технологии не всегда доступны строителям, "Укравтодор" объявил о завершении строительного сезона в 2020 году. Возобновятся дорожные работы весной 2021 года.

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Впрочем, строить дорожное покрытие зимой можно, но при соблюдении определенной технологии. В частности, нужно использовать энергосберегающие добавки к битуму, которые позволяют готовить и укладывать асфальтобетонную смесь при более низких температурах.

Как нужно укладывать асфальтовое покрытие при низких температурах на улице:

В соответствии с пунктом 20.8.5 ДБН В.2.3-4: 2015 “Автомобильные дороги. Часть I. Проектирование. Часть II. Строительство” покрытие и основание дорожной одежды из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду.

Самая низкая допустимая среднесуточная температура воздуха, которая позволяет работать с модифицированной асфальтобетонной смесью, составляет -5ºС.

Толщина слоя асфальтобетона должна быть не менее 8 см.

Верхний слой покрытия дорожной одежды разрешается устраивать по свежеуложенному нижнему слою после остывания его до температуры не ниже 20 °С;

Верхний слой покрытия дорожной одежды допускается устраивать после прогрева нижнего слоя горячим песком, отрубями или разогрева инфракрасным излучением.

Место укладки горячей асфальтобетонной смеси готовят к моменту замерзания его поверхности: очищают от пыли, грязи и грунтуют согласно ДБН В.2.3-4 путем равномерного распределения битума, модифицированного адгезивами и полимерами, или битумной эмульсией, модифицированной полимерами.

Локальные остатки влаги, снега или отдельные вкрапления льда удаляют.

Перед проведением работ по устройству асфальтобетонного покрытия при низких температурах необходимо предварительно осуществить пробную укладку и уплотнение и на основе полученных результатов установить оптимальный режим укладки и уплотнения.

Укладку асфальтобетонной смеси следует проводить с максимально возможной скоростью с достижением высокого коэффициента предварительного уплотнения. После прохода асфальтоукладчика коэффициент должен быть не менее 0,96 (согласно ДБН В.2.3-4).

Продолжительность транспортировки асфальтобетонной смеси должна быть такой, чтобы смесь не успевала остыть ниже минимально допустимой температуры в начале уплотнения.

Для уменьшения потерь тепла асфальтобетонной смесью во время транспортировки следует применять большегрузные автомобили грузоподъемностью 25-40 тонн с кузовами, подогреваемые.

Транспортировку асфальтобетонной смеси необходимо организовать так, чтобы обеспечить непрерывную работу. Уплотнение организуется так, чтобы в течение смены катки не имели перерыва в работе. Кроме этого, целесообразно рассматривать возможность применения перегружателей асфальтобетонной смеси, которые позволяют избегать температурной сегрегации.

Как видно, требования строгие, а необходимой техники (грузовики с подогревом, инфракрасные нагреватели) у стоительных организаций практически нет. Поэтому если увидите зимой укладку асфальта без этих средств, знайте – покрытие долго не продержится, а деньги "закопаны в асфальт" бесполезно.

Напомним, сколько стоил километр ремонта дорог в Украине в 2020 году.