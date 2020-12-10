Причина – не сезон. Будувати дороги знову розпочнуть навесні 2021 року.

Через низьку температуру повітря будівництво доріг можливі лише за певних умов та суворого дотримання дорогих технологій. Наприклад, поверхню перед вкладанням асфальту треба підігрівати, а асфальт возити вантажівками з підігрівом. Оскільки такі технології не завжди доступні будівельникам, "Укравтодор" оголосив про завершення будівельного сезону в 2020 році. Відновляться дорожні роботи навесні 2021 року.

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Втім, будувати дорожне покриття взимку можна, але за дотримання певної технології. Зокрема, потрібно використовувати енергозберігаючі добавки до бітуму, які дозволяють готувати та укладати асфальтобетонну суміш за нижчих температур.

Як потрібно вкладати асфальтове покриття за низьких температур надворі:

Відповідно до пункту 20.8.5 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво» покриття та основи дорожнього одягу з асфальтобетонних сумішей треба влаштовувати в суху погоду.

Найнижча допустима середньодобова температура повітря, котра дозволяє працювати з модифікованою асфальтобетонною сумішшю, становить -5ºС.

Товщина шару асфальтобетону повинна бути не менше ніж 8 см.

Верхній шар покриття дорожнього одягу дозволяється влаштовувати по свіжоукладеному нижньому шару після вистигання його до температури не нижче ніж 20 °С;

Верхній шар покриття дорожнього одягу допускається влаштовувати після прогріву нижнього шару гарячим піском, висівками або розігрівачами інфрачервоного випромінювання.

Місце укладання гарячої асфальтобетонної суміші готують до моменту замерзання його поверхні: очищують від пилу, бруду та ґрунтують згідно з ДБН В.2.3-4 шляхом рівномірного розподілу бітуму, модифікованого адгезивами та полімерами, або бітумною емульсією, модифікованою полімерами.

Локальні залишки вологи, снігу чи окремі вкраплення льоду видаляють.

Перед проведенням робіт із влаштування асфальтобетонного покриття при низьких температурах необхідно попередньо здійснити пробне укладання та ущільнення і на основі отриманих результатів встановити оптимальний режим укладання та ущільнення.

Укладання асфальтобетонної суміші слід проводити із максимально можливою швидкістю з досягненням високого коефіцієнта попереднього ущільнення. Після проходу асфальтоукладальника коефіцієнт повинен бути не менше 0,96 (згідно з ДБН В.2.3-4).

Тривалість транспортування асфальтобетонної суміші повинна бути такою, щоб суміш не встигала охолонути нижче мінімально допустимої температури на початку ущільнення.

Для зменшення втрат тепла асфальтобетонною сумішшю під час транспортування слід застосовувати великовантажні автомобілі вантажопідйомністю 25-40 тонн з кузовами, що підігріваються.

Транспортування асфальтобетонної суміші необхідно організувати так, щоб забезпечити безперервну роботу. Ущільнення організовується так, щоб протягом зміни котки не мали перерви в роботі. Крім цього, доцільно розглядати можливість застосування перевантажувачів асфальтобетонної суміші, які дозволяють уникати температурної сегрегації.

Як видно, вимоги суворі, а необхідної техніки (вантажівки з підігрівом, інфрачервоні нагрівачі) у будувельних організацій практино нема. Тому якщо побачите взимку вкладання асфальту без цих засобів, знайте – покриття довго не протримається, а гроші "закопані в асфальт" марно.

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