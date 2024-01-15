Для восстановления поврежденной инфраструктуры и сети грузового и пассажирского сообщения Укрзализныця получила в рамках проекта Всемирного банка 46 единиц техники и оборудования.

Общая сумма транша достигла 2,76 миллиона долларов. В перечне спецтехники для восстановления объектов критической инфраструктуры, подвергшихся повреждениям, есть автовышки, фронтальные погрузчики, колесные экскаваторы, компрессоры и тому подобное. Вся техника новая, с гарантийным сопровождением.

Среди тяжелых машин восстановления пришло четыре колесных экскаватора JCB JS 200W. Эти 20-тонные машины часто встречаются на украинских новостройках и в коммунальных хозяйствах. Ценится такая спецтехника за отличную прочность и надежность.

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Экскаватор мощностью 129 кВт / 172 л.с. имеет неплохие операционные возможности. С классической монострелой длиной 5,7 м, максимальная глубина копания (стандартный ковш 1,18 куб. м) достигает от 5,2 до 6,3 метров. А вот высота копа значительно больше – от 9,1 до 9,6 метра. Правда, рабочие показатели напрямую зависят от длины рукояти, которая может быть в трех измерениях – 1,9, 2,4 и 3 метра соответственно.

Важно, что кабина установлена на шести резиновых подушках. Это существенно уменьшает вибрацию и шум на салон, сиденья и джойстики. Оператор благодаря такому решению меньше устает, комфортно чувствует себя в течение всей рабочей смены.

Закупку оборудования для обеспечения ремонта критической инфраструктуры и увеличения грузоперевозок Укрзалізницею осуществляет подразделение ООН UNOPS Ukraine. Фото: Минвосстановления Украины

В группу переданных машин вошли четыре фронтальные погрузчики JCB 455 ZX. Их также можно отнести к сегменту тяжелых и мощных (221 л.с.) спецмашин, поскольку имеют почти 18-тонный вес. Этот операционист способен своим черпаком с внутренним объемом 3,5 кубометра загружать самосвалы с наращенными бортами, высота которых доходит до 2,7 метра.

Вся техника передана железнодорожникам в рамках безвозвратной финансовой помощи Всемирного банка. Спецмашины приходят поэтапно, очередная партия поступила 10 января:Укрзалізниця получила автобетоносмеситель с бетонопомпой стоимостью 390 тысяч долларов.

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Ожидается, что до конца августа 2024 года на восстановление дороги и инфраструктуры железнодорожники получат разной техники на сумму 4,6 млн долларов.