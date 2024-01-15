Для відновлення пошкодженої інфраструктури та мережі вантажного і пасажирського сполучення Укрзалізниця отримала в рамках проєкту Світового банку 46 одиниць техніки та обладнання.

Загальна сума траншу сягнула 2,76 мільйона доларів. У переліку спецтехніки для відновлення об’єктів критичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень, є автовишки, фронтальні навантажувачі, колісні екскаватори, компресори тощо. Вся техніка нова, з гарантійним супроводом.

З-поміж важких машин відбудови прийшло чотири колісні екскаватори JCB JS 200W. Ці 20-тонні машини часто зустрічаються на українських новобудовах та в комунальних господарствах. Цінується така спецтехніка за відмінну міцність та надійність.

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Екскаватор потужністю 129 кВт / 172 к.с. має непогані операційні можливості. З класичною монострілою довжиною 5,7 м, максимальна глибина копання (стандартний ківш 1,18 куб. м) сягає від 5,2 до 6,3 метра. А ось висота копу значно більша – від 9,1 до 9,6 метра. Щоправда, робочі показники напряму залежать від довжини рукояті, що може бути у трьох вимірах – 1,9, 2,4 і 3 метри відповідно.

Важливо, що кабіна встановлена на шести гумових подушках. Це суттєво зменшує вібрацію та шум на салон, сидіння і джойстики. Оператор завдяки такому рішенню менше втомлюється, комфортно почувається протягом усієї робочої зміни.

Закупівлю обладнання для забезпечення ремонту критичної інфраструктури та збільшення вантажоперевезень Укрзалізницею здійснює підрозділ ООН UNOPS Ukraine. Фото: Мінвідновлення

В групу переданих машин увійшли чотири фронтальні навантажувачі JCB 455 ZX. Їх також можна віднести до сегмента важких та потужних (221 к.с.) спецмашин, оскільки мають майже 18-тонну вагу. Цей операціоніст спроможний своїм черпаком з внутрішнім об’ємом 3,5 кубометра звантажувати самоскиди з нарощеними бортами, висота яких доходить до 2,7 метра.

Вся техніка передана залізничникам в межах безповоротної фінансової допомоги Світового банку. Спецмашини приходять поетапно, чергова партія надійшла 10 січня: Укрзалізниця отримала автобетонозмішувач з бетонопомпою вартістю 390 тисяч доларів.

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Очікується, що до кінця серпня 2024 року на відновлення дороги та інфраструктури залізничники отримають усілякої техніки на суму 4,6 млн доларів.