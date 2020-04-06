Местные власти некоторых городов принимают неоднозначные, с точки зрения законности, методы борьбы с короновирусом. Так мэр Умани принял решение закрыть город для "чужаков".
Мэр Умани (Черкасская область) Александр Цебрий усиливает меры безопасности и закрыл город на въезд из-за коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
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"Уважаемые жители города Умань и Уманского района! На время карантина оперативным штабом установлен особый режим въезда в наш город. Прошу Вас с пониманием отнестись к таким действиям ", – отметил мэр.
Мэр города призвал всех, не сеять "информационный вирус" в сети и четко понять – въезд в город ограничен.
Теперь въехать в город можно будет только на четырех контрольно-пропускных пунктах:
- улица Деревянко, 26;
- улица Интернациональная, 4;
- перекресток улиц Киевская – Слободская;
- перекресток улиц Городоцкая – Заводская – Зализняка.
На КПП всем будут проверять температуру.
В Умань имеют право беспрепятственного въезда и только после прохождения осмотра:
- жители Умани;
- граждане, работающие в Умани;
- жители Уманского района, въезжающие в город по необходимости (покупка продуктов питания, медикаментов, посещение финансовых учреждений, органов государственной власти и т. д.);
- грузовые автомобили, перевозящие продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, медикаменты и медицинские средства, сельскохозяйственную продукцию, почту;
- транспортные средства предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города (при наличии документов, подтверждающих право на въезд в город)
- экстренные службы;
- командированные в город Умань (при наличии соответствующих документов).
Выезд из города проводится беспрепятственно.
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