Местные власти некоторых городов принимают неоднозначные, с точки зрения законности, методы борьбы с короновирусом. Так мэр Умани принял решение закрыть город для "чужаков".

Мэр Умани (Черкасская область) Александр Цебрий усиливает меры безопасности и закрыл город на въезд из-за коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Уважаемые жители города Умань и Уманского района! На время карантина оперативным штабом установлен особый режим въезда в наш город. Прошу Вас с пониманием отнестись к таким действиям ", – отметил мэр.

Мэр города призвал всех, не сеять "информационный вирус" в сети и четко понять – въезд в город ограничен.

Теперь въехать в город можно будет только на четырех контрольно-пропускных пунктах:

улица Деревянко, 26; улица Интернациональная, 4; перекресток улиц Киевская – Слободская; перекресток улиц Городоцкая – Заводская – Зализняка.

На КПП всем будут проверять температуру.

В Умань имеют право беспрепятственного въезда и только после прохождения осмотра:

жители Умани; граждане, работающие в Умани; жители Уманского района, въезжающие в город по необходимости (покупка продуктов питания, медикаментов, посещение финансовых учреждений, органов государственной власти и т. д.); грузовые автомобили, перевозящие продукты питания, промышленные товары, товары первой необходимости, медикаменты и медицинские средства, сельскохозяйственную продукцию, почту; транспортные средства предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность города (при наличии документов, подтверждающих право на въезд в город) экстренные службы; командированные в город Умань (при наличии соответствующих документов).

Выезд из города проводится беспрепятственно.

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