Місцева влада деяких міст приймає неоднозначні, з точки зору законності, методи боротьби з короновірусом. Так мер Умані прийняв рішення закрити місто для "чужаків".

Мер Умані (Черкаська область) Олександр Цебрій посилює заходи безпеки і закрив місто на в'їзд через коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

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"Шановні жителі міста Умань та Уманського району! На час карантину оперативним штабом встановлений особливий режим в'їзду до нашого міста. Прошу Вас з розумінням поставитися до таких дій ", – зазначив мер.

Мер міста закликав усіх не сіяти "інформаційний вірус" в мережі і чітко зрозуміти – в'їзд в місто обмежений.

Тепер в'їхати в місто можна буде тільки на чотирьох контрольно-пропускних пунктах:

вулиця Дерев'янко, 26; вулиця Інтернаціональна, 4; перехрестя вулиць Київська - Слобідська; перехрестя вулиць Городоцька - Заводська - Залізняка.

На КПП всім перевірятимуть температуру.

В Умань мають право безперешкодного в'їзду і тільки після проходження огляду:

жителі Умані;

громадяни, які працюють в Умані;

жителі Уманського району, які в'їжджають в місто за потребою (купівля продуктів харчування, медикаментів, відвідування фінансових установ, органів державної влади і т.д.);

вантажні автомобілі, що перевозять продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, медикаменти та медичні засоби, сільськогосподарську продукцію, пошту;

транспортні засоби підприємств і організацій, що забезпечують життєдіяльність міста (при наявності документів, що підтверджують право на в'їзд в місто)

екстрені служби;

відряджені в місто Умань (при наявності відповідних документів).

Виїзд з міста проводиться безперешкодно.

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