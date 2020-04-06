Місцева влада деяких міст приймає неоднозначні, з точки зору законності, методи боротьби з короновірусом. Так мер Умані прийняв рішення закрити місто для "чужаків".
Мер Умані (Черкаська область) Олександр Цебрій посилює заходи безпеки і закрив місто на в'їзд через коронавірус. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
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"Шановні жителі міста Умань та Уманського району! На час карантину оперативним штабом встановлений особливий режим в'їзду до нашого міста. Прошу Вас з розумінням поставитися до таких дій ", – зазначив мер.
Мер міста закликав усіх не сіяти "інформаційний вірус" в мережі і чітко зрозуміти – в'їзд в місто обмежений.
Тепер в'їхати в місто можна буде тільки на чотирьох контрольно-пропускних пунктах:
- вулиця Дерев'янко, 26;
- вулиця Інтернаціональна, 4;
- перехрестя вулиць Київська - Слобідська;
- перехрестя вулиць Городоцька - Заводська - Залізняка.
На КПП всім перевірятимуть температуру.
В Умань мають право безперешкодного в'їзду і тільки після проходження огляду:
- жителі Умані;
- громадяни, які працюють в Умані;
- жителі Уманського району, які в'їжджають в місто за потребою (купівля продуктів харчування, медикаментів, відвідування фінансових установ, органів державної влади і т.д.);
- вантажні автомобілі, що перевозять продукти харчування, промислові товари, товари першої необхідності, медикаменти та медичні засоби, сільськогосподарську продукцію, пошту;
- транспортні засоби підприємств і організацій, що забезпечують життєдіяльність міста (при наявності документів, що підтверджують право на в'їзд в місто)
- екстрені служби;
- відряджені в місто Умань (при наявності відповідних документів).
Виїзд з міста проводиться безперешкодно.
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