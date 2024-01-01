Умельцы создали CyberRoadster быстрее Tesla

Как сообщает Carscoops, ютубер назвал свое творение “CyberRoadster”, хотя это не грузовик и не кабриолет. Основой модели послужила поврежденная в аварии черная Model 3 Performance, хотя от ее стандартного кузова осталось очень мало.

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Сообщается, что крыша была отрезана, а каждая из панелей кузова и передние двери были либо построены с нуля, либо сильно модифицированы. По сравнению с концептуальной версией настоящего родстера Tesla, творение “Cyber Hooligan” гораздо мускулистее, с более блочной передней частью и капотом в стиле Dodge Charger Daytona, дополненным широкими расширениями порогов.

Кроме того, по обеим сторонам авто есть широкие световые полосы, сочетающие фары и фонари. Сообщается, что на создание автомобиля потратили 2,5 года и команда имела около 30 вариантов дизайна экстерьера.

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В будущем авторы проекта планируют кардинально изменить интерьер. В то же время оригинальную силовую установку Model 3 Performance оставили без изменений. Она выдает 510 лошадиных сил.