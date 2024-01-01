Умільці створили CyberRoadster швидше за Tesla

Як повідомляє Carscoops, ютубер назвав своє творіння “CyberRoadster”, хоча це не вантажівка і не кабріолет. Основою моделі послугувала пошкоджена в аварії чорна Model 3 Performance, хоча від її стандартного кузова залишилося дуже мало.

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Повідомляється, що дах був відрізаний, а кожна з панелей кузова та передні двері були або побудовані з нуля, або сильно модифіковані. Порівняно з концептуальною версією справжнього родстера Tesla, творіння “Cyber Hooligan” набагато мускулистіше, з більш блоковою передньою частиною та капотом у стилі Dodge Charger Daytona, доповненим широкими розширеннями порогів.

Крім того, з обох боків авто є широкі світлові смуги, що поєднують фари та ліхтарі. Повідомляється, що на створення автівки витратили 2,5 роки й команда мала близько 30 варіантів дизайну екстер’єру.

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В майбутньому автори проєкту планують кардинально змінити інтер’єр. Водночас оригінальну силову установку Model 3 Performance залишили без змін. Вона видає 510 кінських сил.