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Умільці створили CyberRoadster швидше за Tesla

Автори YouTube-каналу “Cyber Hooligan” перетворив розбиту Model 3 Performance на купе, яке Tesla обіцяє представити вже кілька років. Спочатку дебют моделі був запланований на 2020 рік, проте тепер його відкладено до 2025 або 2026 років.
Як виглядає саморобний Tesla Roadster: відео - Auto24
Данило Северенчук
logo2 грудня, 18:10
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Як повідомляє Carscoops, ютубер назвав своє творіння “CyberRoadster”, хоча це не вантажівка і не кабріолет. Основою моделі послугувала пошкоджена в аварії чорна Model 3 Performance, хоча від її стандартного кузова залишилося дуже мало.

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Повідомляється, що дах був відрізаний, а кожна з панелей кузова та передні двері були або побудовані з нуля, або сильно модифіковані. Порівняно з концептуальною версією справжнього родстера Tesla, творіння “Cyber Hooligan” набагато мускулистіше, з більш блоковою передньою частиною та капотом у стилі Dodge Charger Daytona, доповненим широкими розширеннями порогів.

Крім того, з обох боків авто є широкі світлові смуги, що поєднують фари та ліхтарі. Повідомляється, що на створення автівки витратили 2,5 роки й команда мала близько 30 варіантів дизайну екстер’єру.

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В майбутньому автори проєкту планують кардинально змінити інтер’єр. Водночас оригінальну силову установку Model 3 Performance залишили без змін. Вона видає 510 кінських сил.

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