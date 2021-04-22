Взяв за основу доступную модель Boxster, британец превратил ее в копию Porsche 911 GT3 RS.

Британец Пол Лукас любит строить реплики, на его счету есть копия Ferrari F430 на базе Toyota MR2 Spyder и Porsche 911 GT3, сделанный из Boxster первого поколения. Последнее творение мастера – реплика Porsche 911 GT3 RS.

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Казалось бы, самым простым способом получить Porsche 911 GT3 RS в кузове 991.1, не покупая его, является модификация обычного Porsche 911. Но даже самый дешевый 911 стоит заметно дороже Boxster. К тому же, последний в качестве донора позволяет хорошо поработать руками, а это именно то, что требовалось Полу Лукасу.

За основу своего проекта он взял Boxster 987 второго поколения (2004-2012 годы выпуска) и полностью переделал кузов. Практически все кузовные компоненты были изготовлены в ручную. Обвес и все аэродинамические элементы с идеальной точностью повторяют 911 GT3 RS. От Boxster автор оставил только родные двери. А оптику, руль и переднюю панель в салоне взял от оригинального 911 GT3 RS. Кроме того, вместо мягкой складной крыши родстера Boxster, он установил жесткую крышу.

Затем умелец установил на спорткар 20-дюймовые диски, по которым хорошо видны увеличенные тормоза – на передней оси они уже есть, а скоро будут и на задней. Для удобства в повседневной эксплуатации, Пол оснастил свой Porsche системой кратковременного увеличения дорожного просвета на передней оси.

Силовая установка полностью перешла от донора. Это 240-сильный шестицилиндровый двигатель объемом 2,7 литра, работающий в паре с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач. Единственное изменение в моторном отсеке – крышка двигателя в стиле GT3 RS. Пол отмечает, что для него вид автомобиля важнее мощности.

Умелец говорит, что для него это просто хобби и своими творениями он никого не хочет обмануть. "Я никого не собираюсь обманывать – всегда честно говорю, что эти машины не оригинал, а я сам их построил. Когда люди об этом узнают, мои автомобили нравятся им еще больше".